De movida, el BCRA pierde más de US$ 1.000 millones hoy viernes 04/05 por Bonar 24

Bonar 24 (en las pizarras AY24) es el Bono de la Nación Argentina en dólares 8,75% con vencimiento de capital en 2024, con una emisión total de US$ 3.250 millones.

La fecha de aviso de cotización autorizada fue el 09/05/2014, devengando una tasa de interés del 8,75% nominal anual, pagaderos semestralmente los días 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año, calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno.

Es decir que tiene un vencimiento previsto para el lunes 07/05/2024, lo que supone depositar los dólares el viernes 04/05.

El Bonar 2024 le dio al inversor que apostó en un comienzo un retorno por los cupones semestrales de US$ 4.375 cada US$ 100 de nocional, y otro retorno por el aumento de precio que obtuvo cuando bajó el riesgo-país (que está volviendo a subir).

Protagonista del segmento de la renta fija, los bonos soberanos en dólares (que cotizan en pesos) lograron alzas de hasta más de 6% por la suba de la moneda estadounidense en el mercado mayorista: el Bonar 2024 logró 5,4%.

"Hoy estamos en un contexto defensivo, el inversor tiene que tener cautela, y ser sincero con el riesgo que esté dispuesto asumir", explicó Pablo Castagna, director de la consultora Portfolio Personal.

"Estamos viendo una dolarización de las carteras, especialmente las carteras minoristas de ahorro, que lógicamente prefieren Letes (letras del tesoro) y bonos cortos, por lo menos hasta que pase esta tormenta", agregó.

Diálogos en la City (así lo ve el mercado):

El siguiente extracto de un chat entre agentes financieros (todos con seudónimos, obviamente) permite comprender qué está observando 'el mercado' acerca de la evolución posible para el viernes 04/05:

Budano a Jabalina:

Jabalina, el Central se está quedando en pelotas.

Lo mejor, ya lo dije al comienzo de la semana era vender 1.000 M por semana, dejando que el dólar suba a 40, de manera de quemar los pesos en lugar de quemar las reservas.



Budano agrega:

Claro que me favorecerá la suba del dólar, porque consideré desde comienzos de 2016 que el gobierno iba a tener una explosión.

Gastó dos veces los dólares porque el Tesoro los pidió para gastarlos , pero se los vendió al Central, y el Central los regaló.

Desde el 1 de marzo, No están más, los tienen los que le dieron 20 pesitos por billete.

En realidad fueron tres veces, porque los pesos que el Tesoro obtuvo los depositó en el Nación para los UVAs, que se los va a devolver Mambru.

Pero además el Tesoro los volvió a desembolsar en gran parte para atender sus compromisos en dólares.

No te diste cuenta que el gobierno cagó fuego?



Jabalina responde:

Estan Feinmann y Majul.

Los dos dicen que mañana el Central tiene que salir con todo a parar la corrida.

Yo sigo opinando lo contrario, déjenla correr 2 o 3 dias más y luego actúen.