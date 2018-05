'Mangazo' a Esmeralda le costó el cargo al presidente de la DAIA: ¿?

Esmeralda Mitre, hija de Bartolomé Mitre, difundió este sábado 05/05 un comunicado, luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunciara la renuncia del hasta ahora presidente Ariel Cohen Sabban en medio de un escándalo íntimo con la actriz.

“He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas", expresó la exmujer de Darío Lopérfido.

"Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", agregó.

Más tarde, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció la renuncia del hasta ahora presidente Ariel Cohen Sabban, consecuencia del escándalo con la actriz Esmeralda Mitre. De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad que representa políticamente a la comunidad israelí argentina, el apartamiento de Cohen Sabban se da por "hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse".

Según trascendió, se trataría de un incidente protagonizado por Cohen Sabban y Mitre, en la casa de la artista.

Alberto Indij, vicepresidente de la DAIA y quien tomará la conducción de la entidad, negó que Sabban le haya pedido dinero a Mitre en una reunión posterior a una desafortunada frase de la actriz sobre la cantidad de muertes en el holocausto.

"De ninguna manera le pidió dinero. Eso lo sé y lo afirmó. No es una conducta de él ni de la institución", expresó.

Indij aseguró que lo ocurrido se trata de una "situación muy desagradable" para la DAIA y que la asociación buscará que el hecho se "esclarezca definitivamente ya que hay versiones encontradas".

¿Lo de @ACSabban es la excepción o esto de pedir plata es una regla en la #DAIA?

Es decir, ¿si le pidió plata a Esmeralda Mitre es a título personal o institucional? — Sergio Burstein (@SLBurstein) 6 de mayo de 2018

La CD de la @DAIAArgentina le pidió la renuncia a su presidente @ACSabban por el escándalo sexual con @EsmeraldaMitre. La renuncia se hará efectiva a partir de primera hora del lunes. El vicepresidente primero de la institución, Alberto Indij, asumirá en su lugar — Hernán Dobry (@HernanDobry) 5 de mayo de 2018

La CD de la @DAIAArgentina analiza pedirle la renuncia a su presidente @ACSabban por un escándalo sexual que tuvo con @EsmeraldaMitre en la casa de ella. Los abogados de ambos están negociando un acuerdo. Él pidió licencia a su cargo por ahora. — Hernán Dobry (@HernanDobry) 5 de mayo de 2018

No entiendo que les sorpende de @ACSabban. Ni la @DAIAArgentina y ni la @InfoAMIA están ni cerca de representar los valores de la Comunidad. Son unos infelices chupaculos que por querer quedar bien transgreden la moral y hasta la halaja. — Ianir Sonis (@ianir) 6 de mayo de 2018

El titular de la DAIA, Cohen Sabban fue denunciado por acoso por Esmeralda Mitre.

Desde Europa, su ex, Lopérfido, luego de cuestionar el número de 30.000 desaparecidos, puso en duda que sean 5 los petes solicitados. "2 ó 3 a lo sumo".#PodemosHablar — Carlos Almenara (@carlosalmenarav) 6 de mayo de 2018

La #DAIA es una vergüenza desde hace años. @ACSabban

Es una chanta que ustedes apoyaron siempre, solo que se chocó contra otro poder, los #Mitre y ahora no les queda otra que vender humo, pedir renuncias etc etc. Son un asco. — Gaucho (@Gaucho_rojo) 6 de mayo de 2018

La DAIA no confirmó que Sabban haya extorsionado a Mitre en el encuentro que tuvo lugar el 16/04, pero Indij dijo: "La Asociación se vio obligada a pedirle la renuncia, no había alternativa, no podemos estar en todas las redes sociales cuestionados por hechos delicados".

Sobre el futuro de la entidad bajo su conducción, Indij dijo que "es muy prematuro todo" y que la institución continuará en la misma línea de gestión que la de Sabban: "Es muy prematuro todo, la presidencia de Ariel fue muy buena, se realizaron actividades y obras importantes, pero desgraciadamente este episodio oscureció todo".

La DAIA y Esmeralda se mantienen en contacto a través del representante de la actriz: "Acá no es un problema de quien miente, sino de interpretación".

El jueves 19/11/2015 las instituciones judías eligieron autoridades: "Por una DAIA Unida", encabezada por Ariel Cohen Sabban, ganó con el 52% de los votos.

Él había sido presidente Vaad Hakeilot (Federación de Comunidades Judías), y en varias oportunidades fue tesorero de AMIA y de DAIA.

Hace agunas semanas, Esmeralda se vio envuelta en un escándalo que la vinculó a la comunidad judía al relativizar públicamente la cifra de víctimas del Holocausto. “No fueron tantos”, resumió.

En medio de un repudio judío y 'ladriprogre', Mitre pidió disculpas y se reunió con Cohen Sabban en la sede de DAIA.

"Fue una reunión muy dura. Ella pidió perdón, pero nosotros no podemos otorgar perdón por aquellos que fueron masacrados en la época del Holocausto", declaró Cohen Sabban. "Se largó a llorar, pero más allá de las palabras hay que ver los hechos. Que va a pasar de ahora en adelante, cómo va a ser su compromiso", añadió.