Boca se acerca al Bicampeonato y la pelea es por entrar a las Copas

Boca Juniors quedó cerca del bicampeonato tras ganarle a Unión de Santa Fe 2-0 en la Bombonera. Al “Xeneize” le basta con ganar o empatar frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata de visitante. Todo parecería entender que el recorrido de Boca ante un hipotético bicampeonato sería avasallante, sin embargo, todo ese camino estuvo plagado un nivel futbolístico decadente, con una defensa que cometió y sigue cometiendo, no errores, sino horrores y las malas decisiones que tomó el “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto que parece no entender nada de la realidad de un equipo, que no vislumbra, no gusta y no golea sino que especula más de lo debido. Por otro lado, no hay que restar méritos a las campañas de Godoy Cruz, Huracán, Talleres de Córdoba y Racing que son, apenas, un pequeño bálsamo en medio de tanta mediocridad y de espectáculos cada vez más decadentes.

Domingo 06 de mayo de 2018