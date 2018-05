Hezbóla habría triunfado en el Líbano, amenazas cruzadas entre Israel e Irán de cara al 12/5

Estos son los temas que aparecen en los principales medios del mundo el lunes 7/5.

Irán e Israel se lanzaron amenazas cruzadas mientras se acerca la fecha límite para que el Presidente estadounidense decida si renueva el compromiso de su país con el Acuerdo Nueclear. El Primer Ministro israelí dijo que el pacto tiene "fallas fatales" mientras que el Presidente iraní advirtió que si USA renuncia a este, será un "arrepentimiento histórico". Así y todo, Hassan Rouhani prometió que Irán permanecería en el Acuerdo Nuclear aún si USA se retira, siempre y cuando la Unión Europea pudiese garantizarle sus beneficios a la República Islámica.

Oficiales israelíes creen que Irán está determinado a lanzar un aluvión de misiles a un punto en el norte del país, en represalia por el ataque a la base T4 en Siria -atribuido a Israel-, el mes pasado, que mató a 7 asesores militares iraníes y miembros de la Guardia Revolucionario, publicó el diario Haaretz. Según las fuentes citadas, los sistemas de defensa antimisiles isralíes están "preparados" para lidiar con un ataque desde Siria. Netanyahu advirtió que Israel está decidido a frenar la "agresión iraní" incluso "si implica un enfrentamiento militar".

netanyahu.jpg

Mientras tanto, la preocupación que genera la expectativa de que Trump salga del pacto llevó al precio del crudo a su pico máximo en 4 años, explica el Financial Times.

Por otro lado, el secretario de Exteriores británico, Boris Johnson, se dirige a Washington a reunirse con la administración de Trump en un intento por salvar al Acuerdo.

Mientras tanto, The New Yorker publicó que una agencia de inteligencia privada habría sido contratada por asesores de Donald Trump para hurgar mugre sobre los oficiales de la administración de Barack Obama que habían trabajado en el Acuerdo Nuclear, con el objetivo de desacreditarlo. El Observer agregó que se trató de Black Cube, agencia de inteligencia israelí. Una fuente cercana a la agencia dijo que había sido contratada por una entidad de negocios y no por Trump.

Según el Boston Globe, el ex secretario de Estado, John Kerry, ha estado llevando a cabo diplomacia en las sombras para salvar el Acuerdo Nuclear con Irán, de cara a la próxima fecha límite (12/5), en la que Trump podría terminarlo. Kerry se habría encontrado varias veces en las últimas semanas con el hombre con quien alguna vez lo negoció, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, buscando maneras de salvar el Acuerdo al que llegaron en 2015.

kerry.jpg

Resultados no oficiales de las elecciones en el Líbano muestran triunfos de Hezbolá y sus aliados. El ministro de Interior, Nuhad Machnuk, aseguró que la tasa de participación electoral se situó en un 49,2%. Según los resultados que se filtraron en los medios locales -se espera el anuncio oficial, que debería haber sido hace ya algunas horas-, Hezbolá -aliado de Irán y del régimen sirio de Bashar al-Assad- sería la agrupación que más escaños habría conseguido en el Parlamento, de cuyos 128 diputados, por ley 64 tienen que ser cristianos y 64 musulmanes. Mientras que Saad Hariri, el actual Primer Ministro, reconoció que su partido, Corriente el Futuro, aliado de Arabia Saudita, perdió un tercio de sus asientos en el Parlamento.

hozbola.jpg

El volcán Kilauea en Hawaii, en erupción desde el 30/4, ha destruido 26 hogares, obligando a miles de personas a evacuar, huyendo del riesgo que supone el avance de la lava y los gases tóxicos. Científicos reportaron que los chorros de lava se elevaban másde 61 metros. Además, se originaron varios terremotos. Aún no se sabe la cifra de heridos.

El abogado del Presidente estadounidense, Donald Trump, Rudolph Giuliani, sostuvo que se inclinaría a sugerirle a su cliente que no preste testimonio ante el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, aduciendo que se trata de una "trampa" que busca hacerlo cometer perjurio. Así, Giuliani no descartó que Trump se atenga a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a los testigos de una investigación no responder preguntar que podrían incriminarlos, explica AnsaLatina.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, asumió su 4º mandato, lo que supone que gobernará por otros 6 años, que se suman a su mando de casi 2 décadas en el país. Se trata del líder ruso que más tiempo estuvo al poder desde Joseph Stalin. La jura de Putin llega en medio de un momento de alta tensión con Occidente.

La administración de Donald Trump enfrenta un gran examen esta semana, cuando la nominada a dirigir la CIA, Gina Haspel, se presente ante el Comité de Inteligencia del Senado para su audiencia de confirmación. Según The Washigton Post, Haspel habría ofrecido retirar su nominación la semana pasada, tras enfrentar creciente oposición en el Capitolio. Pero la Casa Blanca la convenció de que permaneciera en ruta.