“El Gobierno apenas ha sabido vivir de prestado, ahora les toca vivir sin plata y no saben”

El plano económico en el país está a flor de piel. Las tarifas, la inflación y la suba del dólar están haciendo que el Gobierno del Presidente Mauricio Macri tambalee. Este lunes, el mandatario nacional sostuvo una reunión política con la mesa chica de Cambiemos y otra con su equipo económico para evaluar las estrategias que puedan sacar al oficialismo de este abismo donde parece que están cayendo. Los encuentros por supuesto, tuvieron sus repercusiones, sobre todo en el ámbito periodístico, que cuestionó que el oficialismo no se acercó a los medios este lunes 07/05 para a través de declaraciones, tratar de calmar los ánimos a la sociedad argentina.

“El Presidente Macri ha tenido que trabajar bastante o por lo menos tener reuniones. Dos tipos de reuniones, una reunión política con lo que se llama su coalición y alianza y otra con lo que denominan su equipo económico. Después de ese encuentro habló una persona, que fue el titular del Partido Radical, el señor Cornejo, gobernador de Mendoza, poco serio todo, una conferencia de prensa en la calle diciendo que juraban los radicales que están todos juntos del brazo y amorosos… que no se van a pelear más no van a provocar la desestabilización del Gobierno… ” arrancó el periodista Roberto García en la editorial de su programa La Mirada transmitido los lunes por Canal26.

Y siguió: La otra reunión fue una reunión muda, no hubo conferencia ni adentro ni afuera, los especialistas de la economía de este Gobierno no hablaron, desaparecieron pero durante el fin de semana tuvieron varias reuniones para ver qué hacer.

Según García, el equipo económico de Macri le presentó esta tarde “un esquema de vida para ver lo que hacen en el futuro con esta situación tan dramática para el Gobierno”.

García fue lapidario con el Gobierno de MM y consideró que el principal problema es que “En estos dos años de Gobierno, apenas han sabido vivir de prestado, el tema es que ahora le toca vivir sin plata y no saben cómo hacerlo, el desconcierto del Gobierno es tan grande en ese plano, que como ustedes han escuchado, del jefe de gabinete para abajo, todos se la pasaron diciendo la semana pasada que no había corrida en la Argentina , y realmente había una corrida, tal era la corrida que Macri en las reuniones que tuvo que son Ministros les pidió que lo único que quería era que cortaran la corrida, pero la corrida no se cortó demasiado”, siguió disparando el periodista.

Del mismo modo, habló sobre la suba de la tasa en el país, “y aun así el dólar no bajó, por el contrario, subió unas monedas”, dijo. Además hizo mención sobre las medidas que aplicaría el Estado sobre los Bancos, que tampoco pudieron aplicar “porque da la impresión que este Gobierno en el plano económico se apresura a dar anuncios sin haber estudiado a fondo lo que van a hacer… Lo completo es que el Gobierno está mal afuera porque no manejan el crecimiento del dólar a nivel internacional, y pésimo adentro”, sentenció.

Igualmente, agregó que “nadie sabe” cuáles son las medidas económicas que el Gobierno va a tomar para apaliar esta crisis. “Supongo que será la instalación del dólar futuro, para ver si pueden controlar a la divisa y a los diarios, y así nosotros no tengamos que decir que ‘hoy tuvieron que vender 1.500 millones de dólares’, esas son medidas paliativas, van a ajustar más, ¿están en condiciones? ¿Lo van a hacer? Nadie sabe”, cuestionó García.