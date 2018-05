Alarma en Clarín: Con el Plan Durar en jaque, ¿se consolida Vidal 2019?

Las encuestas lo venían marcando mes a mes: si el presidente Mauricio Macri encontraba apoyo en la clase media fue por el fino trabajo de marketing que se vino haciendo hasta el momento y no por su gestión. El anuncio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para que intervenga la economía argentina de manera dramática terminó de golpear de lleno en la clase media, principal núcleo eletoral que lo sentó en el sillón de Rivadavia.

Ahora, comienzan las especulaciones y una batería de nuevas encuestas para analizar cuánto arrastra a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ya venía siendo golpeada por las tarifas, los índices inflacionarios y la mala administración en general de Cambiemos.

Y entonces, el candidato del empresario de medios Héctor Magnetto comenzó a ser cuestionado de manera muy contundente por su Grupo Clarín, vaticinando que muy posiblemente ya no haya retorno: se hunde el plan Macri 2019.

A través del título 'Naufraga el Plan Perdurar del Gobierno' (8/05), el periodista Eduardo Van der Kooy advirtió: "El alza del precio del dólar tendrá, guste o no, impacto en la inflación. La meta oficial del 15% actualizada en diciembre se evapora. Los expertos tienen ya un vaticinio homogéneo: el 2018 cerrará con un índice inflacionario del 23% en el mejor de los casos. Incluso podría repetirse el 25% del año pasado. En ese campo la sociedad no podrá esperar entonces buenas noticias.

Sin una inflación en descenso y con un crecimiento aplastado, al Gobierno se la platea un interrogante político de fuste. ¿Con que regenerar la expectativa popular?. ¿Cómo improvisar una agenda pública nueva?. No hay todavía respuestas a la vista. Cambiemos supo menear también la cuestión de la transparencia y la reforma institucional. El primer tema funcionó con las investigaciones de la corrupción kirchnerista. Que otra vez, acorde con los vaivenes políticos, parece haber perdido ritmo. Pero ocurrió además que el Gobierno, en ese mismo aspecto, se exhibe flojo de papeles. Hay por lo menos seis ministros que tuvieron que dar explicaciones sobre cuestiones patrimoniales o conductas público-privadas. Los cambios institucionales también continúan en deuda. Podrían reconocerse ciertas pinceladas en el Poder Judicial.

Las principales naciones y los organismos internacionales poseen además otra convicción: el fracaso de Cambiemos podría abrir serias incertidumbres a futuro. Por el estado líquido de la política nacional. También, por una región que muestra un enigma en su país líder por naturaleza: nadie atina a descifrar que sucederá en Brasil en las elecciones de octubre. Con Lula por ahora en la cárcel, aunque dueño del mayor volumen electoral.

Cambiemos ya no piensa en perdurar sino simplemente en sobrevivir a este sacudón. Habrá que ver como progresa la asistencia del FMI. Qué exigencias encierra, cuánto ayuda a la economía tangible y cómo será procesada por la sociedad. Esta historia todavía no se comenzó a escribir aunque tendrá epílogo obligado en octubre del 2019".

En tanto, el periodista Joaquín Morales Solá, desde La Nación, intentó justificar que 'Era el Fondo o una crisis mayor':

"Nicolás Dujovne dijo ayer que el Fondo Monetario de ahora ya no es el mismo que conocieron los argentinos. Es cierto, sobre todo es muy distinto del que le dio el empujón final a De la Rúa. Ya no está en su conducción la dura Anne Krueger y su teoría de que los países deben quebrar como quiebran las empresas mal administradas. Esa teoría no se probó nunca en la práctica (la Argentina era la oportunidad que ella buscaba) y Krueger nunca recibió el Nobel de Economía al que aspiraba. Lagarde, en cambio, habla más de productividad y de desigualdad social que de recetas ortodoxas de la economía. De hecho, hace pocas semanas respaldó aquí el gradualismo de Macri y encomió sus decisiones para ordenar la economía. La propia Lagarde es la principal vocera de los cambios en el Fondo, según puede concluirse de la lectura de sus conferencias. Lo cierto es que ella ayudó a flexibilizar las posiciones para salvar del colapso a Grecia; tuvo posiciones más moderadas que la canciller alemana Angela Merkel sobre la crisis griega".

A propósito de la columna de Van der Kooy, el ex presidente Federico Pinedo salió al cruce:

Leí a van der Kooy. Dice que nuestra ambición es sobrevivir. No. Nuestra ambición es cambiar una Argentina de decadencia y generar trabajo para terminar la pobreza y lo vamos a hacer. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) 9 de mayo de 2018

Argentina es un país lleno de potencial y talentos. Millones de personas con proyectos y sueños que dan lo mejor de cada uno todos los días para construir un mejor futuro para sus hijos y nietos. Cambiar futuro por decadencia implica transiciones con un claro objetivo https://t.co/neePA1MK6C — Laura Alonso (@lauritalonso) 9 de mayo de 2018

En otra nota, Clarín lo graficó muy bien:

Mariló es un barrio de San Miguel, en el oeste del Conurbano. Hasta allí fueron este martes Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para hacer un anuncio educativo. La gobernadora, de trato más cálido que el presidente, se quedó un rato extra en el acto. Cuando salía, a lo lejos, algunas docentes empezaron a increparla. "La putearon. Y esto antes no pasaba", advirtió a Clarín un funcionario bonaerense. Otros intentaron minimizar el incidente. Más homogénea es la mirada sobre un fenómeno que empieza a preocupar en Provincia, pero también en Nación: el descontento económico, que viene empujando la imagen de Macri hacia abajo desde diciembre, también está impactando en la ponderación Vidal, la principal carta electoral de Cambiemos.

"Hasta hace muy poco, no impactaban negativamente sobre María Eugenia las medidas del Gobierno nacional. Salía indemne. Ahora eso está cambiando. Esto sumado a los quilombos propios de la Provincia, como docentes e inseguridad. Obviamente se intenta minimizar, pero se ve en sus recorridas en el Conurbano", agregó una fuente provincial y refirió al episodio en Mariló.

Algo (o bastante) de esto se notó en el último timbreo de Cambiemos, según reconocieron dirigentes de la propia fuerza. "Estuvo heavy", resumió una fuente de ese espacio.

Los números de las encuestas le dan precisión a la caída. La última que Management & Fit hizo en exclusiva para Clarín tenía un aparte dedicado a la gobernadora. Allí la aprobación "a la forma en que María Eugenia Vidal está conduciendo la Provincia" se asemeja a la desaprobación: 46,1% y 45,3%. Impensado meses atrás.