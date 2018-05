5 técnicas fáciles para aumentar el libido

Sé que me van a decir que es muy trillado, pero la rutina es el peor enemigo del amor, en especial de la pasión. Y si no me creen piensen cómo eran sus vidas sexuales cuando comenzaron a salir y cómo es ahora.

Hay mucha diferencia ¿Verdad? Lo cierto es que no nos damos cuenta, cuándo dejamos de tener ganas de hacer el amor o los problemas nos agobian tanto que dejamos de lado la intimidad, solo por el simple hecho de no tener ganas.

Aunque sinceramente, creo que es un problema que golpea más fuerte al género femenino porque tenemos más cargas de trabajo, y no necesariamente laborales y remuneradas.

Pero todo en esta vida, menos la muerte obvio, tiene solución y es mejor que comencemos a buscarla si no queremos que esa persona especial comience a buscar en la calle, lo que no hay en casa.

Un estudio realizado recientemente en Australia reveló que casi el 70% de las mujeres, entre 40 y 50 años, tienen bajo deseo sexual.

Asimismo, en el caso de los hombres, en su mayoría sentirse mediocres y menos conectados con sus parejas. La investigación señala que 1 de cada 5 experimenta una pérdida en la libido.

En este sentido, el Dr. Mike Pukanic, fundador del Suplemento Libido Fontanella, dijo que si bien un desequilibrio en el deseo sexual puede ser un problema para algunos, una vez que se remedia la situación, esto puede generar variados beneficios.

Pero veamos primero, cómo volver a avivar la llama:

Impulsa tu autoconfianza

Cómo ser más seguros

Las presiones de la vida moderna significan que puede ser difícil encontrar tiempo para cuidarse, y si esto dura demasiado tiempo, la confianza en uno mismo puede hundirse.

Una pobre autoimagen puede tener un gran impacto en tu vida sexual, ya que con esto influye la comodidad que experimentas con tu cuerpo a solas y en compañía.

Para aumentar tu confianza, puedes hacer un esfuerzo consciente por enfocarte más en las cosas que amas de ti mismo porque todos tenemos al menos uno.

Una buena alternativa es hacer ejercicio, además de liberar endorfinas, te ayudará como refuerzo de confianza una vez comiences a ver los cambios y sentirte mejor, tanto física como anímicamente.

Pero ojo si el gimnasio no es lo tuyo, porque suele pasar, vale la pena que pruebes otro pasatiempo que te animen más, como clases de baile, artes marciales o natación.

Baja tus niveles de estrés

Cómo relajarse en 5 minutos

Si te sientes muy estresado y ansioso, es seguro que estás teniendo poco sexo. El estrés, el mal humor y la ansiedad son enemigos acérrimos del buen sexo.

El cortisol es una de las hormonas producidas por los sentimientos de estrés, que a su vez tiene un impacto negativo en su impulso sexual, explicó el Dr. Pukanic.

El aumento de los niveles de esta hormona durante un período prolongado puede resultar en un deseo sexual suprimido.

Si el estrés es un problema, encontrar formas de reducirlo puede marcar la diferencia. Las recomendaciones del Dr. Pukanic incluyen meditación, yoga, ejercicios de respiración, paseos relajantes y escuchar música relajante.

Comer para excitarse

Brownie de chocolate y nueces

Aunque a muchos le parezca ridículo, todos sabemos que las ostras son uno de los principales alimentos que puedes comer para aumentar tu libido, producto de los altos niveles de zinc en su composición, mineral que se conoce por ayudar a aumentar la testosterona en hombres y mujeres.

Pero si las ostras no le hacen cosquillas a tu imaginación, o simplemente no te gusta, hay otros alimentos que quizás desee para aumentar su deseo sexual.

Estos alimentos que inducen a la lujuria incluyen sandía, chocolate, aguacates y nueces, particularmente nueces, almendras y avellanas.

Un sueño extra

Si no duermes lo suficiente, es probable que tu deseo disminuya. Y es que ¿quién puede pensar si quiera en comer, cuando el cansancio es mayor?

Un estudio en el Journal of Sexual Medicine de 2015 encontró que solo una hora extra de sueño cada noche puede aumentar las posibilidades de que una mujer tenga relaciones sexuales con su pareja en un 14%.

“La falta de sueño puede evidentemente tener un impacto negativo en su estado de ánimo y afectar los niveles hormonales, en algunos casos causando una disminución en el deseo y la excitación”, dijo el Dr. Pukanic.

Si es la última opción, acude a los suplementos

Hay una variedad de suplementos naturales que pueden ayudar a aumentar la libido que está disminuyendo.

La hierba de cabra en celo se ha usado durante mucho tiempo como un afrodisíaco para ayudar con el deseo sexual y el rendimiento en hombres y mujeres.

Un componente principal de la hierba, uno que se usa tradicionalmente en la medicina china, es un flavonoide llamado icarin que también está presente en Viagra, Cialis y Levitra.

Si hay otros problemas que afectan el rendimiento, como el estrés, la ansiedad o el cansancio, se pueden superar con adaptógenos como Ginseng, maca o Rhodiola.

Los adaptógenos funcionan en momentos de estrés en el cuerpo que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, el flujo sanguíneo y superar el cansancio.

Prepara "Viagra Natural" en casa

Nombrado como “Viagra de la naturaleza” por los científicos italianos, el zumo de sandía puede proporcionar un gran beneficio para los hombres que sufren de disfunción eréctil leve a moderada.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Urology, la citrulina un aminoácido que se encuentra en altas concentraciones en la sandía se encuentra para mejorar el flujo sanguíneo al pene sin los efectos secundarios del Viagra.

Ingredientes: 5 fresas, 1 banana, 1 taza de leche, dos cucharadas de miel, 1 cucharada de chocolate en polvo, canela en polvo y media cucharada de semillas de sandía.

Preparación: Agregar todos los ingredientes en una licuadora y batir por espacio de 2 minutos. Colar y listo.

