Debate abierto en el Congreso: Todavía son mayoría los que se oponen al aborto legal

Desde un principio el debate por la legalización del aborto ha generado polémica de ambas partes, quienes están a favor y quienes están en contra. La discusión por este tema ha profundizado la grieta entre los que defienden fervientemente la vida del bebé, y los que alegan que en el país el número de muertes por abortos clandestinos es siniestro.

El 31 de mayo culmina la jornada de discusión en torno a la despenalización del aborto, y hasta ahora, sigue siendo mayoría los que no votarían por la aprobación de la ley del aborto, legal, seguro y gratuito. La Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó en el Congreso su proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo por séptima vez hace dos meses, tiempo en el que según recogió un trabajo periodístico, habían, además de los que tenían bien fijada su posición, 58 diputados que aún no sabían o no querían decirlo, pero hoy día el escenario cambió.

“El 10 de marzo, Clarín publicó una nota que daba cuenta de un relevamiento propio sobre las opiniones de los legisladores. Entonces, 102 estaban en contra, 94 a favor, 58 no sabían o no querían decirlo y 3 no podían votar. Tras un mes de debate, Clarín volvió a preguntar. Los diputados en contra ahora son 110, los que están a favor 104, 2 no votan y 41 siguen indecisos. Es decir, 18 de los 59 que dudaban se decidieron: 8 votarán en contra y 10 a favor. Si bien la diferencia se achicó, la votación aún sigue pareja y serán los indecisos los que definirán si la Interrupción Voluntaria del Embarazo sale con media sanción de Diputados”, cita el diario en su investigación.

El tema es bastante mediático, pero no se sabe si preocupa a todos los legisladores, por ejemplo, en la segunda jornada de discusión en torno a la despenalización del aborto hubo ausencias significativas en la Cámara de Diputados: el 54,68 % de los legisladores faltó al plenario.

De las 128 sillas habilitadas para los diputados, 70 estuvieron vacías, es decir, el 54,58 por ciento. De esta forma, más de la mitad de los legisladores no presenció la exposición de intelectuales, médicos, dirigentes políticos y escritores a favor y en contra de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.