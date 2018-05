PJ: La gestión Scioli-Gioja en la mira por sueldos en negro y faltan actas

La conducción partidaria del saliente titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja y el anterior presidente del PJ, Daniel Scioli quedó fuertemente cuestionada este jueves (10/5) tras una denuncia de Carlos Campolongo, vocero de la intervención que encabeza Luis Barrionuevo. Según el periodista, "se pagaban sueldos en negro" a empleados en el partido, y en la sede de la calle Matheu "faltan libros y actas". Además, dijo que existe "una serie de irregularidades que deben ser investigadas".

"La jueza (por María Servini) autorizó la firma de un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para realizar un equivalente a un corte de gestión, porque hay muchas cosas que no aparecen en el local de Matheu, libros, actas", explicó esta mañana Campolongo sobre la auditoría que se realizará en el partido, en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam.

El marco de la intervención "se ha comprobado que se pagaban sueldos en negro, sin recibo, una serie de irregularidades administrativas que deben ser investigadas".

Campolongo agregó que buscarán, "antes del Mundial, organizar eventos de juventud y de profesionales y técnicos del PJ" para que el partido pueda "pasar de mera oposición a alternativa esperanzadora".

La conducción desplazada del PJ, que tenía al diputado nacional por San Juan José Luis Gioja como su máxima autoridad, apeló la decisión de Servini de intervenir el partido a nivel nacional y colocar al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Sin embargo, a más de un mes de ese paso, el expediente aún no llegó a la Cámara Nacional Electoral, que debe definir la suerte del recurso.

"Ha caído el recurso presentado por el ex titular Gioja, porque después de presentar una apelación se tienen cinco días para fundamentar el pedido. No la presentó y cayó. La jueza interviniente admitió la continuidad de la apelación, porque se presentaron dos apoderados en nombre del PJ, pero son dos apoderados designados por un congreso impugnado en 2016. Por lo tanto, hay cuestionamientos sobre la personería que tienen para interpelar", indicó Campolongo sobre la demora en el trámite judicial.

En tanto, a 3 días de que Gioja ratificara que, pese a la intervención que sufre el partido, el 18 de mayo se celebrará el Congreso nacional partidario, desde el Consejo nacional del PJ anunciaron que el mismo será pospuesto hasta el 8 de junio.

"Por razones estrictamente de logística (dificultad de notificar a los 277 nuevos Congresales bonaerenses)", el Congreso será retrasado hasta el 8 de junio, se informó.

Gioja se quejó: "El Congreso partidario es soberano, está integrado por representantes de las 24 provincias y no se puede frenar lo que se decida ahí porque jurídicamente no lo pueden intervenir. Para que ello suceda, tendrían que actuar los 24 jueces federales con competencia electoral de cada distrito", y ratificó el encuentro que, finalmente, no se llevará a cabo la semana próxima.