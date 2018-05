Dólar mayorista cerró a la baja pero no arrastró al minorista, que se mantuvo sobre los $23

El dólar se tomó un respiró este jueves en el mercado mayorista cerrando a la baja por 1ra vez en la semana. La divisa en la plaza de grandes operadores finalizó la rueda en $22,69, 3 centavos por debajo del martes. Si bien se trata de una caída más que moderada, es la 1ra desde el viernes último cuando la suba de las tasas por parte del Banco Central derrumbó la cotización en $1,20.

Para obtener el resultado, el BCRA volvió interventir en el mercado de contado, algo que había reemplazado con ventas en el mercado a futuro, que durante esta jornada moderó.

"Escasa participación del BCRA en los mercados de futuros y mayor intervención en el segmento de contado provocaron un suave repliegue del tipo de cambio. Después de tres ruedas consecutivas con fuertes subas, el dólar mayorista se tomó un respiro y retrocedió levemente debido a otra regulación oficial", apuntó Gustavo Quintana, de PR.

No obstante, en la plaza minorista el panorama fue diferente. El sesgo a la baja del mayorista no tuvo efecto y en los bancos el dólar cerró en $23,221, 1,095 centavos por arriba del cierre del martes, de acuerdo al promedio del BCRA. El Banco Nación, de referencia, cerró las ventas con un dólar a $23,070, el mismo valor de la cierre previo. De esa forma, el minorista no logró perforar el umbral de los $23.