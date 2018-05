Pensando en Rusia 2018: abre en Moscú el primer burdel de robots sexuales

Pensando en una forma "legal" de ver la prostitución y el entretenimiento para adultos, y por qué no, en aras de cuidar las relaciones matrimoniales, abrieron en Moscú el primer burdel de 'sexbots' (robots sexuales) a solo un mes de dar inicio al evento deportivo más importante de la Tierra, la Copa del Mundo. El local de nombre The Dolls Hotel, cuenta con habitaciones modernas y amplias por un precio promedio de US$ 32 la hora, mientras que si incluye una acompañante robótica VIP la cifra asciende a US$ 80 la hora.

Jueves 10 de mayo de 2018 18:33 hs