Polémico spot de TyC: El mundial y la homosexualidad "es contagioso"

Hay temas que no se tocan, y sobre todo cuando se convirtieron en puntos muy sensibles en el mundo del fútbol. Parece que algunos no entendieron por lo que están pasando más de 30 jugadores de fútbol relacionado al tema de abuso sexual, sino que ahora el canal TyC lanzó un spot que generó fuertes críticas en las redes sociales. Asoció la homosexualidad, el fútbol, las leyes de Rusia, la investidura presidencial, el mundial, en fin, algo un poco vergonzoso que no se puede ni fundamentar. El material consiste en una voz en off que se dirige al presidente ruso Vladimir Putin y le recuerda su política contra los gays, para luego utilizar frases e imágenes alusivas al amor entre hombres, en un contexto futbolístico. “Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre”, "no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres", “quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal”, “si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos”, son varias de las frases que se escuchan con Valeria Lynch de fondo entonando la canción de la película Héroes.

