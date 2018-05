De Anne Krueger a Christine Lagarde... y de Cavallo a Dujovne

El helicóptero es un tema muy sensible en estos días. Ícono del final de Fernando De la Rúa, y antes de María Estela Martínez de Perón, es un vehículo con mensaje político. En especial a los radicales les provoca sobresaltos, y ellos se lo transmiten al PRO. Hay mucho de fantasía en todo eso, de todos modos, aunque el problema de las autoprofecías sucede cuando se cumplen. Tiempos tormentosos no tan lejanos con los cuales mejor no especular. Sin embargo, es inevitable recordar a otros personajes de aquella autocrisis: Anne Krueger, George W. Bush, Horst Köhler, Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo, Daniel Marx, Christian Colombo, Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, Ramón Puerta, etc. etc.

Por OBERDÁN ROCAMORA Viernes 11 de mayo de 2018 9:00 hs