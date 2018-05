10 datos curiosos: Beneficios de la banana que desconocías

La banana es una fruta tropical que se caracteriza por su dulce sabor, presencia a nivel mundial y bajo precio. También es muy temida por las personas, ya que se han creado falsos mitos sobre su influencia en el aumento de peso.

Lo cierto es que la banana, fruta proveniente del sureste de Asia, cuenta con muchas propiedades nutritivas para nuestro organismo.

No en vano esta fruta, es una de las más populares del mundo, por no decir que la más popular, debido en parte a que es rica en vitaminas y minerales, es alta fuente en potasio, magnesio, vitamina C y B6; todos nutrientes que fortalecen nuestro sistema inmunológico.

Pero además de todo esto, hay 10 datos curiosos que quizás no sabías de la banana y su consumo regular:

1. Buena para la resaca

Si tomaste mucho alcohol la noche anterior y quieres pasar rápido esa resaca, te tenemos la solución. Debido al alto contenido de potasio de la banana, esta fruta es una buena cura para la resaca. No hay nada mejor para combatirla que tomar un licuado de banana con una cucharada de miel, ya verás como tu cuerpo se rehidrata y te lo agradecerá.

2. Buena para el buen humor

Es la única fruta que contiene serotonina, aminoácido triptófano y vitamina B6, esto levanta tu ánimo y te hace sentir bien.

3. Protege el corazón

Un nivel alto de potasio (un electrolito esencial que mantiene la electricidad que fluye a través del organismo) y bajo en sodio reduce los riesgos cardiovasculares al disminuir la presión arterial alta y mejorar la circulación.

4. Son radioactivas

Esto se debe a la concentración del potasio-40, un tipo de isótopo radiactivo del potasio lo suficiente como para que el centro de investigación Nuclear Threat Initiative, en Estados Unidos, advirtiera que pueden activar los sensores que se utilizan en los puertos estadounidenses para detectar material nuclear de contrabando. Una banana promedio contiene 0,1 microsieverts de radiación.

5. ¿Puede intoxicarte?

¿Nunca has escuchado que alguien se ha muerto de un sobredosis de potasio? Quizás un poco exagerado, tendrías que comer unas 400 bananas al día para que tu corazón se detenga por altos niveles de potasio.

6. Ayuda a prevenir el cáncer

Contiene catequinas y delfinidinas, antioxidantes naturales que ayudan a reducir el cáncer de mama y de riñón.

7. Evita el consumo de cigarrillo

Gracias a las vitaminas B6 y B12 ayudan al cuerpo a recuperarse de los efectos por falta de la nicotina. El cambur ayuda a superar el vicio del cigarrillo.

8. Ayuda en el entrenamiento

Si eres de las personas que tienen muchos calambres después de entrenar, una banana o cambur antes del entrenamiento te ayudará con esos fastidiosos calambres. También aumenta nuestros niveles de potasio y nos ayuda a mantenernos hidratados ya que está compuesta de agua en un 75%.

9. Nos ayuda a perder peso

Hace que tengamos una buena digestión aumentando el metabolismo. Evita que nos de ansiedad y comamos en exceso porque mantiene los niveles de azúcar en la sangre.

