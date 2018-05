Cuando Boca debía festejar sólo se habla de un choque verbal

Guillermo Barros Schelotto, director técnico del Boca Juniors bicampeón del fútbol argentino, pero que no conforma en la Copa Libertadores, explotó luego del empate 3 a 3 ante Huracán de Parque Patricios, por la última fecha de la Superliga.

Si Huracán hubiese ganado, clasificaba para jugar la Libertadores. Ahora depende del resultado de Independiente.

El entrenador polemizó con el árbitro, Fernando Rapallini, quien fue el 4to. juez en la Supercopa que Boca Juniors perdió ante River, en marzo.

Barros Schelotto: -¡Echame como me echaste en la Supercopa!

Rapallini: -Ah, te quedó grabado.

Barros Schelotto: -Sí, me quedó grabado porque jugaron para River, no para la ley.

Rapallini: -Ustedes capaz que también.

Barros Schelotto: -¡No, dos veces campeón! No te equivoqués.

--------

El tema fue muy intenso en la red Twitter:

¡AÚN TIENE PESADILLAS! Boca, ya campeón, igualó 3-3 con Huracán y Guillermo Barros Schelotto, DT de Boca, al finalizar el partido se enfrentó al árbitro Rapallini y recordó la final que River le ganó en marzo: “Jugaron para River, no para la ley”. pic.twitter.com/ZjUJJdzIA2 — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 12 de mayo de 2018

Exclusivo Radio Mitre | Habló el árbitro Fernando Rapallini luego de la polémica con Fernando Gago en #Huracán 3 - #Boca 3. pic.twitter.com/vx00u0da9E — Radio Mitre (@radiomitre) 12 de mayo de 2018

-Junior Benítez arranca la jugada de Diego contra los ingleses.



-Lo bajan.



-Le queda a Almendra, pero Rapallini cobra foul por considerar (correctamente) que no era ventaja, a los 48’42”.



-¡Y lo termina a los 48’55” sin dejar patear el tiro libre!



Aplicó la ley de desventaja. pic.twitter.com/tIycuAcwn0 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 12 de mayo de 2018

guillermo le fue a llorar a rapallini por el partido de la supercopa JAJAJAJAJAJJA ni saliendo campeones se pueden sacar la poronga del ojete — cris (@Crisenberg) 12 de mayo de 2018

Acá tenés al pelotudo de #Rapallini es el nuevo Lunati, dentro de un par de años lo tenés de panelista en TyC Sports pic.twitter.com/RRr25tVv6G — MARTROD (@martrodd) 12 de mayo de 2018

Rapallini se compró un problema. Muy boludo lo suyo. — Flecha (@Flecha_80) 12 de mayo de 2018

--------

Después de 7 meses, el mediocampista de Boca, Fernando Gago, volvió a jugar y fue capitán ante Huracán. Él acusó al árbitro de "faltarles el respeto" a los jugadores.

Todo comenzó cuando, durante el partido, algunos jugadores de Boca le dijeron a Barros Schelotto que el árbitro los estaba "burlando" durante el partido.

Esto provocó el enojo del entrenador, y el de Gago, capitán de Boca. Inclusive el volante dijo luego del partido que iban a hacer todo lo posible para que, desde la Supeliga, se enteren lo que había sucedido.

La queja múltiple de los jugadores boquenses fue la mecha que encendió la discusión entre el DT y Rapallini al final del partido.

Según trascendió, aunque no fue corroborado por ninguno de los protagonistas, el árbitro se habría manifestado con tono de burla a varios jugadores de Boca por la situación que atraviesa el xeneize en la Copa Libertadores y la posiblidad de que sea eliminado en la primera rueda.

El técnico dijo que creía "lo que contó Gago" en referencia a lo que sucedía dentro de la cancha. "Yo le fui a reclamar por el 2do. gol, que fue en offside, y el 3ro., en el que hay una clara falta", se defendió Barros Schelotto.

"Los que fuimos jugadores de fútbol, jugamos de forma amateur y recorrimos canchas difíciles, sabemos que los jugadores siempre salen a ganar", dijo también, en una clara referencia a Ariel Holan, DT de Independiente, que había expresado sus dudas respecto de qué actitud tendría Boca ante Huracán, rival del Rojo en la pelea por ingresar a la Libertadores.

Después del partido, Rapallini se refirió a las declaraciones de Gago: "Jamás le falté el respeto a ningún jugador", expresó el árbitro en diálogo con el programa Súper Mitre Deportivo.

Pero también se refirió al tema Horacio Elizondo, director nacional de Arbitraje: "Estoy sorprendido por los dichos de Gago. Hablé con Rapallini para que él supiera lo que pasó sobre las declaraciones de Gago después del partido. Rapallini me dijo que no le faltó el respeto a nadie, pero evidentemente algo pasó. Me llama la atención la reacción de Gago, algo le molestó. Lo voy a llamar para saber por qué se sintió mal".

Considerando el peso relativo enorme que tiene Boca Juniors hoy día en la Asociación del Fútbol Argentino, es probable que Rapallini se haya 'comprado' un problema.

