Boca, flojo bicampeón, buenas campañas de Racing, Godoy Cruz y Talleres

Este fin de semana se disputa la vigésimo séptima y última fecha de la Superliga 2017/2018 que lo tiene a Boca como bicampeón en medio de tantas polémicas por su mal funcionamiento en la defensa y en el juego colectivo. Más allá de eso, el “Xeneize” volvió a dar una vuelta olímpica de la mano del ‘Mellizo’ Guillermo Barros Schelotto pese a las sospechas de ser beneficiado por los malos arbitrajes debido a la fuerte influencia del presidente de la nación, Mauricio Macri, de que la AFA es manejada por gente de Boca a causa del favoritismo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia por el club de la ‘Ribera’.

En el trajín al bicampeonato, Boca se alzó con la cifra récord de 500 días en la punta del campeonato local desde el domingo 12 de diciembre de 2016. En ese momento, el ‘Xeneize’ venció a River en el Superclásico por 4-2 en el Monumental en una tarde consagratoria de Carlos Tevez, quien metió dos goles. Desde aquel Superclásico, Boca no se bajó nunca más de la punta. Se consagró campeón del torneo 2016/17.

En estos 500 días, el ‘Xeneize’ jugó un total de 49 partidos oficiales -contando todas las competencias- y consiguió el 69,39 por ciento de los puntos por las 31 victorias, nueve empates y nueve caídas. Por lo tanto, marcó 86 goles y recibió 36. Como si fuera poco, el Mellizo superó la marca que tenía Carlos Bianchi a nivel nacional con 39 fechas consecutivas en lo más alto de la tabla. El Virrey la había logrado con el plantel que tomó en 1998, obteniendo el Torneo Apertura de ese año y el Clausura de 1999 (junto a la primera jornada del siguiente). El entrenador actual lleva 42 liderando y tiene asegurado un mínimo de dos más.

Si se le puede sumar algún mérito a este presente, al menos desde lo numérico, es que el equipo supo afrontar varios imprevistos y salió airoso. Los más importantes fueron las lesiones de Fernando Gago y Darío Benedetto, baluartes fundamentales en el engranaje. Hasta se las arregló para transitar todo 2017 sin Tevez por su incursión en China y en el medio también lo atravesó el escándalo de Ricardo Centurión. Los problemas físicos le dieron otros tantos dolores de cabeza e incluso en la actualidad los continúa padeciendo. Sin embargo, y a pesar de no dar una imagen convincente, los resultados lo acompañaron.

Por otra parte, cómo se dijo más arriba, el favoritismo de ‘Chiqui’ Tapia por Boca pudo verse en el partido que San Lorenzo igualó con Boca 1-1 con el mal arbitraje de Silvio Trucco y el encuentro que empataron River Plate y Godoy Cruz de Mendoza 2-2 en el estadio Monumental con la pésima actuación de Jorge Baliño que incluyeron cánticos contra el presidente Macri en sus tribunas.

Durante los festejos por la obtención del título de la Supercopa Argentina 2018 frente a Boca en Mendoza, los jugadores de River entonaron una canción contra el presidente de la AFA en el vestuario: “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca...”.

La simpatía de ‘Chiqui’ Tapia por el club de la ‘Ribera’, tras el polémico empate que protagonizaron San Lorenzo y Boca, quedó expuesta cuando Tévez, festejó en la madrugada del lunes 05/02 su cumpleaños número 34 con una fiesta a la que fueron invitados sus más allegados, entre ellos el presidente del club ‘Xeneize’, Daniel Angelici, y su par de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

En tanto, el máximo dirigente del fútbol argentino mantiene con Tevez una larga amistad. Cabe recordar que en diciembre de 2016 Tapia fue también uno de los invitados del Apache a su casamiento con Vanesa Mansilla, madre de sus tres hijos.

Desde el verano que en River sienten que la AFA está controlada por hombres de Boca. Si bien el titular del conjunto de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, intentó desarticular esta idea, todo surgió cuando el entrenador Marcelo Gallardo alertó que debían estar con la “guardia alta”, algo a lo que se subieron muchos actores vinculados al “Millonario”, que se sintieron perjudicados por arbitrajes más de una vez.

No obstante, Godoy Cruz de Mendoza realizó una gran campaña en este certamen, para sorpresas de propios y extraños, peleó hasta el final del torneo pero no pudo con Boca, que terminó siendo beneficiado por el espectacular arranque del torneo que lo tuvo como protagonista con ocho victorias en ocho partidos jugados. Es que nunca antes, un equipo que no haya salido de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ha conseguido un subcampeonato.

Por el lado, Tigre viene en una pequeña racha positiva. Goleó a Olimpo en Bahía Blanca e igualó ante Lanús en Victoria. Sin embargo, los de Cristián Ledesma arrancarán la próxima temporada siendo el peor promedio sólo superando a los recién ascendidos por lo que necesitan sumar puntos.

Mientras tanto, San Lorenzo cerró el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores a una fecha del final gracias a la victoria por 2-0 que consiguió sobre Belgrano en el Nuevo Gasómetro. El ‘Ciclón’, de la mano de Claudio ‘Pampa’ Biaggio, fue otro de los equipos que peleó la Superliga aunque también jugó mal y sufrió una goleada ante Godoy Cruz 5-0 que lo alejaron de la pelea.

Otro equipo que dejó buenas impresiones fue Talleres de Córdoba, que desde su regreso a la máxima categoría, volvió a complicarle la vida a los equipos grandes. De la mano de Frank Darío Kudelka, como entrenador, la ‘T’ (46 puntos) se encuentra en zona de Copa Libertadores por diferencia de gol con Independiente (46, perdió con Unión y quedó afuera de la pelea), pero dependerá del resultado de Racing (45).

En tanto, Vélez, que dirige Gabriel Heinze sumó un invicto de dos meses, ya que luego de haber perdido con Racing (2-1) el 4 de marzo pasado, hilvanó cuatro empates y cuatro victorias, la última el jueves pasado sobre Colón (1-0) en Santa Fe. Ahora, el ‘Fortín’ deberá alcanzar una gran cantidad de puntos en la próxima temporada para no sufrir en el promedio.

Defensa y Justicia se aseguró un lugar para disputar la Copa Sudamericana (por tercera vez consecutiva) en 2019 tras ganarle a Arsenal por 2-0, que era su objetivo para este primer semestre del año.

Independiente dejó escapar la posibilidad de entrar a la Copa Libertadores 2019 al perder y última fecha 1 a 0 con Unión de Santa Fe, que quedó a un paso de ingresar a la próxima Sudamericana, en lo que sería su primera participación en una copa internacional en su historia.

Los de Avellaneda sí aseguraron su ingreso a la Sudamericana 2019 y le quedan dos caminos más complicados para participar de la próxima Libertadores: ganar la actual edición o quedarse con la Copa Argentina.

El ‘Rojo’ fue irregular en todo el semestre y ante el ‘Tatengue’ no fue la excepción. Al ‘Diablo’ le quedan dos encuentros por el Grupo G de la Copa Libertadores en los cuales deberá dar todo para alcanzar unos de los objetivos del semestre y pasar a los octavos de final del máximo certamen continental.

Racing, acostumbrado al sufrimiento, realizó una extraordinaria campaña de la mano de Eduardo “Chacho” Coudet en el que descollaron figuras como Ricardo Centurión y Lautaro Martínez, espera su próximo partido para acceder a la Libertadores 2019.

River se ubicó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2019 tras ganarle a Estudiantes de la Plata 2-0 en el estadio Monumental. Con su victoria ante el ‘Pincha’, el ‘Millonario’ reafirmó su gran presente en la Superliga, aquel que comenzó en Paraná, unos días antes de ganarle a Boca en la Supercopa. En las últimas ocho fechas, el equipo de la ‘Banda Roja’ ganó siete partidos y empató uno solo (el lunes, ante Colón), lo que lo convierte junto a Godoy Cruz en el equipo que más sumó en ese lapso (22 puntos sobre 24 posibles).

El elenco de Núñez escaló 13 posiciones, desde el puesto 21 en el que concluyó la fecha 18 tras empatar 1-1 contra Chacarita hasta el octavo lugar al que llegó gracias al 2-0 frente al Pincha.

Por consiguiente, River alcanzó 24 puntos, luego de la fecha 17 en la que el Xeneize le ganó a San Martín de San Juan y el Millonario perdió frente a Vélez. Hoy, la diferencia entre el bicampeón y los de Gallardo es de 15 unidades.

Argentinos Juniors arrancó la presente temporada con el objetivo de salvarse del descenso y lo logró, ahora sueña con jugar una copa internacional el año que viene cuando enfrente a Vélez este domingo (13/05) en Liniers.

Por otro lado, Gimnasia y Esgrima de la Plata, que espera la llegada de Pedro Troglio, realizó una actuación pobrísima en este campeonato que derivó en la salida del Facundo Sava como DT. En la próxima temporada, el ‘Lobo’ también deberá sumar para engrosar el promedio y no quedar complicado con el descenso.

Lanús, de grandes actuaciones en torneos anteriores, que lo llevaron a ganar el Torneo de Transición 2016, no pudo superar la salida de Jorge Almirón como técnico y la partida de varios de sus jugadores tras alcanzar la final de la Copa Libertadores de América 2017 y no encabezó los puestos de vanguardia.

Huracán, que empezó la temporada pensando en evitar el descenso, quedó en zona de clasificación a la Copa Libertadores de América 2019 gracias a resultados ajenos aunque deberá aguardar a lo que suceda con Racing para saber si será en la fase de grupos (derrota o empate de la ‘Academia’) o al repechaje.

El capítulo más triste de esta Superliga lo escribieron Temperley, Olimpo de Bahía Blanca, Chacarita y Arsenal de Sarandí que se transformaron en los cuatro equipos que descendieron a la Primera B Nacional.

Chacarita volvió a Primera División en 2017 tras siete años y luego de un paso por la B Metropolitana. Por primera vez desde 2010, el ‘Funebrero’ volvía a la máxima elite del fútbol argentino.

Temperley, quien cayó ante Godoy Cruz 3-0, se despidió después de tres años y medio en los que penó de manera continua con el promedio. En las temporadas anteriores, el 'Celeste' salvó su categoría por apenas un punto en desmedro de Nueva Chicago, Argentinos Juniors y Aldosivi.

El ‘Gasolero’ ascendió a Primera División en 2014 luego de ganarle a All Boys por 3-1 como local, en un partido de la vigésima fecha de la Zona B del torneo del Nacional B, tras 27 años.

Ese ascenso fue el tercero de Temperley (los anteriores fueron en 1974 -descendió en 1977- y en 1982, y bajó de categoría en 1987) en sus cien años de historia, que incluyen la quiebra en el período 1990-93, durante la cual el club estuvo cerrado hasta su regreso a las competencias oficiales en el 93 en la Primera C.

Por lo tanto, el ‘Gasolero’ había logrado subir hacía seis meses de la B Metropolitana a la B Nacional con el entrenador Ricardo Rezza, quien con el ascenso de la temporada 2012-2013 de Villa San Carlos a la B Nacional acumula tres consecutivos como director técnico.

En tanto, Olimpo había ascendido en junio de 2013 cuando había conseguido su cuarto ascenso a Primera División tras solamente una temporada en la Primera B Nacional. Los bahienses revivieron las mismas sensaciones de las temporadas 2005/06, 2007/2008 y 2011/12.

Arsenal no pudo en su visita a San Martín y empató 2-2 ante Chacarita. Con el triunfo de Patronato sobre Rosario Central, el elenco de Sarandí se quedó sin posibilidades de pelear por la permanencia y quedó decretado su descenso de la Primera División por primera vez en su historia.

El equipo del ‘Viaducto’ estaba en Primera División desde julio de 2002 (debutó venciendo 1 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio de Lanús) y desde entonces ganó el torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2012/2013 y a nivel internacional la Copa Sudamericana 2007 y la Suruga Bank 2008.

El ‘Arse’ sumó 17 temporadas en Primera en un lapso en el que por ejemplo descendieron Gimnasia, Rosario Central, Huracán, los mismísimos Independiente y River y por poco, en extremos, se salvó San Lorenzo de Almagro.

Ahora, con el regreso al ascenso, habrá que ver hasta dónde Arsenal será capaz de reinventarse y progresar en una B Nacional que se presentará especialmente difícil, con los otros tres descendidos, que al parecer serán Olimpo, Temperley, Chacarita, tal vez Quilmes, Nueva Chicago, por qué no Platense y varios más que aspiran al lugar de privilegio que durante 17 años ostentó la dinastía Grondona.