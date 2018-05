Revelan el secreto de Donald Trump y Melania para la convivencia

Las rutinas diarias notablemente separadas de Donald y Melania Trump comienzan con él levantándose alrededor de las 5:30 a.m., viendo programas de noticias por cable y twitteando.

La primera dama se despierta en su propia habitación un poco más tarde, de acuerdo con dos amigos cercanos de los Trump. Luego, prepara a su hijo de 12 años para ir a la escuela, incluido el control para asegurarse de que su tarea esté en su mochila.

En medio del ruido y la agitación de la administración Trump, la más reciente sobre cómo el presidente pagó dinero para silenciar a Stormy Daniels, Melania Trump se ha adaptado a una rutina más tranquila, a menudo aparte del presidente, criando a su hijo y creando un lugar para ella en una la Casa Blanca más no tradicional.

Los matrimonios políticos tienden a ser más complicados que la mayoría, pero es sorprendente que los Trump hagan tan pocos esfuerzos por proyectar un frente más unido. Aunque ambos son muy conscientes del poder de las imágenes visuales, algunos de sus momentos memorables juntos son incómodos: Melania golpeando su mano en una pista de aterrizaje, y varias veces atrapado en la cámara que parece resistirse a su alcance.

"Es una persona digna y privada, y tratará su vida privada en privado y no es asunto de nadie", dijo Stephanie Winston Wolkoff, una amiga de Melania desde hace mucho tiempo. "No son esa pareja que se toma de las manos solo porque; ella es del viejo mundo europeo y no es quien ella es ".

Los Triunfos a menudo están separados incluso durante su tiempo libre, según varias personas que conocen los horarios de la pareja. En Mar-a-Lago durante las vacaciones y los fines de semana, el presidente juega golf o cena con políticos, ejecutivos de negocios y personalidades de los medios en el patio, mientras que Melania a menudo no se ve. Según varios asistentes actuales y anteriores, el presidente y la primera dama a menudo tampoco comen juntos en la Casa Blanca.

"Pasan muy poco o nada de tiempo juntos", dijo un viejo amigo del presidente.

Grisham dijo que el presidente y Melania pasan tiempo juntos. "Además de los viajes en solitario del presidente, la familia pasa la mayoría de las noches juntas". También restó importancia a los titulares sobre los supuestos asuntos de Trump y dijo que Melania "se centra en ser madre". Está centrada en ser esposa, y se centra en su papel como primera dama. Y eso es. El resto es solo ruido ".

Melania concede pocas entrevistas y se negó a hablar en favor de este artículo, pero durante la campaña le dijo a The Washington Post que ella y su esposo son "muy independientes" y agregó: "Nos damos a nosotros mismos y a los demás".

Según varias personas que conocen a la pareja, ese espacio parece haberse ensanchado bajo el techo de la Casa Blanca, especialmente desde que Daniels, una estrella porno cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, así como Karen McDougal, una modelo de Playboy, hablaron públicamente de su supuestos asuntos con Trump durante su matrimonio con Melania. Daniels recibió $ 130,000 durante la campaña por parte de un abogado de Trump para dejar de hablar sobre el asunto.

La semana pasada, Trump tuiteó que le pagó al abogado para que "detenga las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella sobre una aventura". Rudolph W. Giuliani , uno de los abogados de Trump, dijo a NBC News que el pago se hizo "para evitar la vergüenza personal y el dolor a la esposa de [Trump] ".

Los Trump han roto el molde tradicional de una familia presidencial desde el momento en que fue juramentado. Mientras Melania estaba de pie junto al presidente en el Capitolio, sus dos ex esposas, Ivana Trump y Marla Maples, estaban sentadas en la multitud.

Trump es el único presidente que se casó tres veces. Melania tiene 48 años y el presidente tiene 71.

En lugar de mudarse a la Casa Blanca con su esposo, Melania se quedó en Nueva York durante seis meses para permitir que Barron terminara su año escolar allí. Esa demora inicialmente puso a Melania en desventaja, según un amigo que dijo que el ritmo de la Casa Blanca ya había sido establecido, y la dejó fuera de la mezcla. Algunos puestos del personal de la oficina de la primera dama fueron desviados al ala oeste, incluso para apoyar a Ivanka, que es asesora presidencial, según una persona cercana a la primera dama.

Ivanka, de 36 años, y Melania, ambas ex modelos, no tienen una relación cercana y son muy diferentes unas de otras, dicen varias personas que las conocen. Grisham dijo que no solo estaba mal decir que Melania no era cercana a su hijastra, sino "hiriente". Notablemente, la presencia de Melania crece a medida que Ivanka se desvanece.

El personal de Melania es inusualmente pequeño; con 10 personas, es aproximadamente la mitad del tamaño de Michelle Obama en su apogeo.

Melania ha tomado prestados libros de la Asociación Histórica de la Casa Blanca para estudiar el papel de la primera dama y planea esbozar el lunes una nueva iniciativa sobre los niños. Varias encuestas han demostrado que a medida que se vuelve más visible, su popularidad va en aumento. En muchos sentidos, la imagen que proyecta es la menos parecida a la de Trump de todos los Trump.

Como suelen ser las primeras damas, Melania es más popular que su marido. Pero dos amigos de la pareja dicen que el presidente, que presta mucha atención a las cifras de su encuesta, también se fija en la de ella. Su índice de aprobación fue del 47 por ciento a su 40 por ciento en una encuesta de CNN en enero.

Fuente: The Washington Post