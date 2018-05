"El dólar a $25 pero lo importante es Guido y Tomasito"

Guido Süller y Marcos Loyola, más conocido como Tomasito, se casaron este lunes (14/05) en el registro civil de Escobar, con gran cobertura mediática. Y en Twitter se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Los conductores Pía Shaw y Chiche Gelblung fueron los padrinos de los mediáticos, en una boda en la que no faltó el escándalo: antes de que comenzara la ceremonia, un joven comenzó a gritar con la intención de suspender la unión.



"Quiero impedir esta boda. ¿Sabés quién soy? Sebastián Capovila. Yo tengo un montón de cosas para mostrar", dijo el personaje frente a las cámaras, ante la sorpresa de todos. "Tengo pruebas, fotos en bolas (de Tomasito), le vengo a hacer un favor (a Guido) porque lo quiero y lo aprecio", agregó.



"No me importa. Todos tenemos un pasado. Yo también tengo fotos en bolas… Raja de acá. Es un chico que quiere ser famoso", señaló el hermano de Silvia Süller. "¡Qué lo saquen, qué lo saquen!", comenzaron a cantar los mediáticos. La jueza se enojó y le dijo al joven que si deseaba podía hacer una exposición civil en la fiscalía.



"Es un idiota, no lo conozco de ningún lado. Si tiene fotos mías que las muestre, yo era soltero", explicó Tomasito.

Finalmente, y tras este episodio escandaloso, Guido y Tomasito dieron el sí.

Ahora, ante la enorme repercusión que tuvo esta boda en las redes sociales, surgen algunos interrogantes: ¿es tan comentada porque hay un hartazgo social de los problemas económicos que atraviesa el país? ¿O se trata de un trabajo de los trolls macristas para tapar justamente dichos problemas económicos? Lo cierto es que el casamiento de Guido Suller y Tomasito es de lo más comentado este lunes (14/05) en Twitter.

Se casaron Guido y Tomasito. ¡Viva el amor! — Vanesa ©️ (@1minutoantes) 14 de mayo de 2018

Es obvio que MacriGato obligó a Guido y Tomasito a casarse para que tapen el aumento de la lechuga. — Rodrigo Olabiaga (@OlabiagaOk) 14 de mayo de 2018

Guido y tomasito suller tienen marido y vos no... — Cristian Barsuglia (@pierpieceofmind) 14 de mayo de 2018

Con el dolar a casi $ 24 el tema del dia es el casamiento de "Guido y Tomasito" Amo a nuestro pais. Siempre haciendo foco en lo importante — alejandrotrillo (@aletrillo) 14 de mayo de 2018

Che, paren. Guido y Tomasito es para DESPUÉS de la crisis, no DURANTE la crisis. O ya se fue todo al carajo y ni me enteré?? — Nessi, el monstruo (@BichoPeroncho) 14 de mayo de 2018

Por que no se dejan de joder con el Dolar y van a lo importante, el casamiento de Guido y Tomasito — lito (@litobarberis) 14 de mayo de 2018

GUIDO Y TOMASITO SULLER NO ERAN PADRE E HIJO?? — mica (@MiccaelaOsorio) 14 de mayo de 2018

En Argentina, hoy pasaron en vivo la Boda del año, ..segun ellos!!.... porque se casaron Guido y Tomasito ..cerra y vamos !! — @ANASILVA (@Alanassilva1) 14 de mayo de 2018

Guido y Tomasito son nuestros Woody Allen y Soon Yi. — Lady Jane (@SoyLadyJane) 14 de mayo de 2018

El dólar a 25 pesos , pero lo importante es Guido y Tomasito ... Merecemos todo lo que nos pasa https://t.co/nUmHlUuJ9M — Guuuz (@guuuuuuuuz) 14 de mayo de 2018

De cualquier manera prefiero leer sobre Guido y Tomasito que me río mucho, que las peleas por política que me tienen los ovarios al plato. — SILVINA (@SOLDEMISIONES) 14 de mayo de 2018

Y los programas hablando del casorio de guido y tomasito — MCelestitaStr(@mcelestestringi) 14 de mayo de 2018

#BuenLunes dólar 25.50 a pesar de que pusieron millones de reservas para pararlo pero los medios te duermen con Guido y Tomasito — lauciklon (@lauciklon) 14 de mayo de 2018

La boda de Guido y Tomasito es lo mejor que me pasó en el 2018 aproximadamente. — milu (@bemaIeficent) 14 de mayo de 2018