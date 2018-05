En Israel se desata la 'nettamanía' por la representante del país que ganó Eurovisión 2018

El sábado 12/5, la cantante israelí, Netta Barzilai, ganó el festival europeo 'Eurovision' con la canción 'Toy' ('Juguete'), desatando la 'nettamanía' en el país.

Se trata de la 4º vez que el país, que este lunes 14/5 cumple 70 años, gana Eurovisión.

El concurso tendrá lugar en Jerusalén el año que viene.

La artista tiene un estilo muy particular y en la canción ganadora, de ritmo pegadizo, llama "cobardes" y "estúpidos" a los hombres que abusan de las mujeres. Muy comentado ha sido el 'cacareo' -una combinación de sonidos guturales- que la llevó al estrellato.

Netta había ganado anteriormente el talent show HaKokhav HaBa ('La próxima estrella').

La canción 'Toy' fue compuesta por Doron Medalie y Stay Beger, quienes se inspiraron en el movimiento #MeToo para intentar redimir a las mujeres víctimas de abuso y a cualquier víctima de bullying.

"No soy tu juguete, estúpido chico", canta Netta.

Un fragmento de la letra:

"Mírenme, soy una criatura hermosa

No me importan tus predicadores de tiempos modernos,

Bienvenidos chicos, mucho ruido, les voy a enseñar,

vengan, vengan, paoo, trum pum, paoo,

Hey, creo que se olvidaron de cómo se juega,

Mi oso de peluche se está escapando,

La Barbie tiene algo que decir,

Hey hey hey hey,

Mi Simón dice que me dejen en paz,

Me llevo a mi Pikachu a casa,

Son tan estúpidos como sus smartphones.

Mujer maravilla, nunca te olvides

Eres divina y él se está por arrepentir

Es un chico bucka-mhm-buck-mhm-buckbuck-mhm...."

'Toy' era la canción favorita a ganar Eurovisión en los pronósticos desde hace meses.

Es el tema que más se ha viralizado del programa, superando las 26 millones de reproducciones en YouTube.

El jurado de los países participantes la había dejado en 3º lugar, pero fue la masiva votación popular la que coronó a Netta como campeona.