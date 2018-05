A Tévez no le sirvió la amistad con ‘Chiqui’ Tapia y se quedó sin Mundial

Cuando falta nada más que un mes para que se ponga en marcha la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, dio a conocer este lunes (14/05) la lista de los 35 jugadores preseleccionados para la disputa de la cita mundialista. Sin embargo, en la lista de la preselección de 35, no figura el nombre del delantero de Boca, Carlos Tevez.

En declaraciones que concedió a la señal de cable TyC Sports, el ‘Apache’ mostró su resignación por no formar parte del combinado argentino y reconoció que “cuando volví a Boca tenía esas ganas de poder estar en la Selección. Estaba bien físicamente e iba a hacer bien las cosas. Cuando me lesioné el gemelo, me di cuenta de que la iba a tener difícil. Ahora estoy pidiendo a gritos que llegue el último partido para poder descansar. El cuerpo no me responde como quiero y estoy dolorido”.

Por lo tanto, el atacante ‘Xeneize’ fue consultado acerca de si viajará a Europa para presenciar los partidos del combinado dirigido por Sampaoli o si los verá desde su casa. “El Mundial lo voy a ver por televisión. Voy a poner los pies en la arena y verlo tranquilo”, respondió entre risas Tevez, dando indicios de que pasará sus vacaciones en alguna playa.

Las esperanzas del Apache fueron disminuyendo con el correr de los partidos y las lesiones sufridas, algo que él mismo admitió que “no me gusta que se hable de mí en la Selección porque es una falta de respeto hacia mis colegas. El jugador que está ahí se lo merece por lo que hace dentro de una cancha y no por lo de afuera. Si yo estuviese jugando bien y se habla de alguien que no está en su mejor versión, a mí me molestaría. Hay que tener grandeza y decir que uno no está para jugar en la Selección y que ese lugar lo merece otro”.

A pesar de su lamento por no poder sellar su carrera con una participación en la Copa del Mundo, el ex Juventus y Machester United, entre otros, aseguró que confía en el combinado nacional. “Argentina siempre es candidata. Jugar contra la Selección no es fácil, más con los antecedentes que tiene en el último Mundial y las Copas América. Es importante el respeto que nos tienen. La Selección es favorita”, concluyó.

Hace un par de semanas, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se había referido acerca de una hipotética convocatoria de Tévez a la Selección Argentina, algo que no ocurrió. En ese entonces, ‘Chiqui’ Tapia había afirmado que es amigo de Carlos Tevez y que no le correspondía que diga si tenía que ir al Mundial de Rusia.

“Soy amigo de Tevez... no puedo decir si tiene que estar en el mundial”, aseguró Tapia en diálogo con Radio Mitre. “No le pregunté a Sampaoli por Tevez, lo veo el lunes”, había agregado el mandamás del fútbol argentino.

Las declaraciones las realizó en la previa del duelo entre Boca y Unión en La Bombonera, dónde asistió junto a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Vale recordar que esta no es la primera vez que se le apunta al presidente de la AFA por su fanatismo por Boca. En la final de la Supercopa Argentina, el plantel de River cantó en su contra.

Durante los festejos por la obtención del título, los jugadores de River entonaron una canción contra el presidente de la AFA en el vestuario: “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca...”.

La simpatía de “Chiqui” Tapia por el club de la ‘Ribera’, tras el polémico empate que protagonizaron San Lorenzo y Boca que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, quedó expuesta cuando el delantero boquense, Carlos Tévez, festejó en la madrugada del lunes 05/02 su cumpleaños número 34 con una fiesta a la que fueron invitados sus más allegados, entre ellos el presidente del club “Xeneize”, Daniel Angelici, y su par de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Por otra parte, el máximo dirigente del fútbol argentino es un reconocido hincha y socio de Boca, y mantiene con Tevez una larga amistad. Cabe recordar que en diciembre de 2016 Tapia fue también uno de los invitados del Apache a su casamiento con Vanesa Mansilla, madre de sus tres hijos.

La invitación del “Apache” a “Chiqui” Tapia a su cumpleaños habría sido un argumento para intentar volver a formar parte de la Selección Argentina de cara a la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Por eso, el técnico Jorge Sampaoli no le había cerrado las puertas a una posible convocatoria de Tevez al seleccionado.

Tras su regreso al fútbol argentino en el triunfo de Boca ante Colón por 2-0, Carlos Tevez había blanqueado su intención de volver también a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

“Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial”, había afirmado el delantero en diálogo con Radio La Red.

Y había agregado: “Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas”.

Tevez es un jugador del gusto de Sampaoli pero lleva casi un año sin jugar luego de su frustrante paso por el fútbol de China.

Carlos Tevez está muy lejos de tener un nivel de Selección. Recién volvió a Boca y el tema se instaló por sus propias palabras más que por su rendimiento y ahora, ya fuera de la convocatoria, el Mundial lo mirará por TV.