Impune y patotera, Carrió identificó sus 5 "hijos de puta"

¿Será que Elisa Carrió en el oficialismo se parece, en su supuesta impunidad, a Cristina Fernández de Kirchner cuando era gobierno? A Carrió le han pedido que respalde a Mauricio Macri pero es probable que ella le haya provocado al Presidente más problemas que beneficios. La sospecha conspirativa que Carrió siempre exacerba, la llevó a embestir contra integrantes del 'círculo rojo' con una ferocidad similar a cuando castigaba a todos los enemigos de Grupo Clarín, comenzando por el ex CEI. Pero la sociedad ha cambiado en el punto de vista sobre la líder de la Coalición Cívica, la moralina de Carrió ya se sospecha subjetiva y hasta mentirosa. Carrió es un recurso gastado. Ella lo sospecha y, entonces, exagera, y el herido es Macri.

“Ahora vivimos en la nueva etapa de la vida argentina, en donde estamos invadidos por las malas palabras”, arrancó Roberto García en su editorial de este lunes 14/05 del programa La Mirada que se transmite por canal 26. Sus dichos, iban dirigidos a la diputada Elisa Carrió, quien hizo unas polémicas declaraciones en la Feria del Libro, cuando aseguró que hay algunos “hijos de puta” que contribuyen a un supuesto “golpe cambiario”.

García se mostró asombrado ante la lluvia de “malas palabras” que últimamente se registran en la política del país, y puso como ejemplo una conferencia que dio el pasado viernes Carlos Melconian: “el eterno candidato a ministro de Economía, en su conferencia donde trató de boludo a Macri… Una reflexión interesante a propósito del proceso económico, dijo que Macri se pasó 2 años y medio boludeando con la economía y el gradualismo y que ahora tuvo que aterrizar. Tiene razón, Macri aterrizó, pero no le gusta que le digan boludo”, disparó. Sin embargo, en la conferencia Melconián aclaró que al único que 'bancaba' era a Macri, y por eso la mayoría interpretó que el supuesto boludo era Marcos Peña.

Pero la diputada Elisa Carrió fue más abundante:

“A otra gente por ejemplo, no le gusta que la maltraten, que la injurien o la agravien con otros términos además mucho más graves, por ejemplo, la señora Carrió, que se refirió a lo que ella llamó unos cuantos hijos de puta que están en la UIA”, empezó García.

"No se equivoquen: en la condición humana hay hijos de p... en las villas e hijos de puta en la Unión Industrial Argentina. Y hay sufridos en las clases bajas, en las clases medias y en las clases altas", sentenció Carrió en su visita en la Feria del Libro el fin de semana.

Sus definiciones sobre el sector empresario las hizo apenas dos días después de que Mauricio Macri reuniera al presidente de la UIA, Miguel Acevedo y a los principales empresarios del país en la Quinta de Olivos para tranquilizarlos ante la crisis económica. García aseguró que Macri querría pedirle a Carrió que no lo ayude más: "Macri está por decirle a Carrió, te pido por favor que no me ayudes tanto, porque cada vez que me ayudás me generas más enemigos y además mayor inestabilidad” , agregó el periodista.

“Hijos de puta, ¿Por qué?, porque aparentemente, según ella (refiriéndose a Carrió) están en un plan conspirativo, para cambiar a algún Ministro, para cambiar al presidente del Banco Central, quizá para echarlo a Macri, nadie sabe, pero ella los calificó así” dijo García.

Y siguió: " ¿A quiénes se refiere? Se refiere a quien odia desde hace años, que es al señor José Ignacio de Mendiguren, porque le atribuye la infra devaluación que hizo Eduardo Dualde allá en el 2001, ¿se acuerdan ustedes?" , se preguntó García.

José Ignacio de Mendiguren es un abogado, industrial y político argentino, que ejerció como presidente de la Unión Industrial Argentina y como ministro de Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003. Actualmente es diputado nacional por el Frente Renovador.

"Digo yo, la señora Carrió dice esto, ¿supone que una sola persona un ese entonces, empresario de ropa de bebés podía generar, producir y obligar la devaluación en la Argentina, ese tipo de devaluación?", cuestionó el periodista, y enfatizó:“Ella lo dijo en un programa del grupo Clarín, pero no dijo si el grupo Clarín tuvo o no qué ver con esa infra devaluación”, expresó.

Según la lista, hay un segundo “hijo de puta” en la lista de la diputada: "A otra persona que persigue seguramente es a Luis Betnaza, de Techint, porque también le atribuye alguna historia con aquella famosa devaluación, no dio nombres pero entre los hijos de puta están estos dos”, aseguró García.

Luis Betnaza es el director corporativo del grupo Techint y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

García siguió con el listado de Carrió y nombró al presidente de Fiat en Argentina, Cristiano Rattazzi. Lo irónico del caso, es que el Gobierno necesita a “los hombres de negocios” como apoyo ante la apuesta de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que Ratazzi, aunque está en la lista de “hijos de puta” de Carrió, apoya abiertamente: “Estoy encantado que el FMI sea el auditor de lo que hace Argentina, es un buen auditor para el país, yo lo hubiese hecho antes”, dijo en declaraciones a radio Blue.

García agreg que Rattazzi "y debe ser porque hace poco dijo suelto de cuerpo, tal como es él, quizás porque tiene una buena posición económica, que el dólar debería estar en 26 pesos."

El cuarto integrante de la nómina de “hijos de puta” de Carrió, es según García, Luis Pagani “que en un formidable reportaje del diario Perfil, hace una serie de recomendaciones sobre la administración económica de la Argentina. Estos son en principio los cuatro hijos de puta que uno recoge de los que atribuye la señora Carrió” , puntualizó el periodista.

Luis Alejandro Pagani es un empresario argentino. Y actualmente es presidente del grupo Arcor. Para Pagani, refiriéndose al sector empresario, dijo en una entrevista con el diario perfil: "Somos parte de este fracaso" pero aseguró que el Gobierno “no tiene plan económico”.

Para García, Carrió al referirse a los empresarios de “hijos de puta” se está metiendo “con el círculo rojo” que en estos momentos el Presidente de la Nación necesita como aliados.

Hay un quinto HDP:

La sección dedicada a Carrió no terminó con la lista de los empresarios “HDP” de la diputada. Sino que García agregó un quinto nombre, que no es un secreto para nadie: Jaime Durán Barba.