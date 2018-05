El #HotSaleLATAM le jugó una mala pasada el Gobierno

El #HotSaleLATAM, un espacio patrocinado por LATAM Argentina, tal como lo aclara el hashtag, terminó por jugarle una mala pasada al Gobierno, que atraviesa una importante crisis cambiaria, y no está en su mejor momento.

Una tropa tuitera kirchnerista lo "intervino" para atacar a Mauricio Macri y terminó transformándolo en un hashtag político.

NO NECESITAMOS PROCERES, NO NECESITAMOS HEROES, NO NECESITAMOS MONEDA, SOBERANIA Y MUCHO MENOS JUBILADOS....BIENVENIDOS A PROLANDIA EL PAIS DE LA ALEGRIA INTERMINABLE (EX REPUBLICA DE LA TRISTEZA ARGENTINA) LUZ AL FINAL DEL TUNEL AMEN.#HotSaleLATAM#BuenMartes

Felisa Miceli