Morena Rial no se calla: Ahora tildó de "sorete" a su papá

Tras las acusaciones que había lanzado en las últimas horas contra su padre Jorge Rial -que el conductor evitó responder ante una consulta de los medios-, Morena Rial volvió a la carga, luego de que su hermana, Rocío, la desmintiera también en Instagram.



"Si, nada es lo que parece en este mundo. No todos son lo que dicen ser también. Después cuando te das de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. Dejá de decir estupideces. Vivimos lo mismo, así que ni el tarado ese (N. de la R: el novio de Morena, Facundo Ambrosioni) ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en ese momento no los conocías. Yo sé lo que pasaste y no fue así. Calmate. Dejá de hablar mentiras porque sabés muy bien que no fue así como decís vos", escribió Rocío en su storie de Instagram.

Y la respuesta de Morena no tardó en llegar y siguió ventilando la interna familiar de los Rial: "Sabés muy bien cómo nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca. Dos veces nada más se metió. 11 años cagándonos bien a palos. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y aparte pagarle por su trabajo. ¿Qué clase de padre es ese? ¿Sabés algo? Defendé a tu papá. Vas a ser la misma sorete que es él. Se cansa de arruinar familias y vidas porque lo único que les importa es la puta plata. A vos, a tu padre y a su mujer (Romina Pereiro) ¡Porque todos caen en la misma bolsa! Sigan comprando anillos caros, sigan viajando en primera y sigan arruinando vidas. Yo no pertenezco más a esa familia y ya te lo dejé saber el otro día. Sean felices Rial y que la vida les de todo lo que se merecen y lo que no también. ¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora, como la anterior Igual suerte, sean felices".

Tras estas fuertes acusaciones, la joven prometió seguir dando más detalles de la vida privada de la familia Rial: "Ya voy a escribir mi libro, sin mentiras, sin esconder cosas y sin quedar bien. A la corta y a la larga. Suerte. Y eso de que no me responde, no me responde por cámara porque no le conviene. Si no, que muestre los audios el desquisiado (sic) y cómo me trató este último tiempo".