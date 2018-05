Dólar a $24,40 (también en el GBA): Pasar el invierno

“Está muy bien la renovación de las Lebac y el clima mas tranquilo que vivió este martes (15/05) el gobierno, pero la realidad de la gente en el conurbano es completamente distinta”. Lo afirma un importante intendente peronista de la 1ra. Sección Electoral que tiene más de un mandato de experiencia y conoce al dedillo el termómetro de lo que sucede en la calle. Su referencia es directa.

Cada vez se le hace más difícil a la gente llegar a fin de mes, agrega. Y sostiene que hay una disociación importante entre lo que piensa el gobierno nacional y lo que sucede en los territorios. Pero él marca diferencias en cuanto al gobierno de María Eugenia Vidal. El cóctel hacia adelante, con la turbulencia de estos días sumada, pone expectativas adicionales sobre la contención social necesaria en los barrios del Gran Buenos Aires.

Hay que pasar el invierno. Mientras tanto, se tejen tibiamente armados políticos en el peronismo en medio de tensiones con las más recientes medidas que llegan de la ciudad de La Plata.

María Eugenia Vidal va a fondo con lo que prometió hacer con respecto a las facturas de los servicios públicos. En una muestra más de su alineamiento con Mauricio Macri dio un paso fundamental en la idea que desde el gobierno nacional tiene de llevar adelante la “factura limpia”.

Esto significa que en las boletas de luz, agua y gas se cobre sólo ese ítem y no se agregue nada más. Muchos municipios cobraban en las facturas la tasa de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) para ganar poder de cobrabilidad (evitar morosidad). Una reciente decisión prohibe a las empresas seguir con ese mecanismo. Para los intendentes es un impacto fuerte que se suma a lo que podría ser la reducción de los ingresos si diputados bonaerense le da media sanción al proyecto que ya aprobó el Senado la semana pasada. Está a 3 legisladores de conseguirlo. Para ello trabaja Manuel Mosca, el hombre de Vidal en la Cámara Baja provincial.

Los intendentes están preocupados. Los oficialistas y los opositores. En el caso de estos últimos lo esbozan con mayor notoriedad por cuestiones obvias. Las voces se alzan cada vez con más fuerza. A ello le suman lo que sucede con la obra pública que aún no hay firmado ningún convenio de las correspondientes para este año y el aumento de los costos con motivo del alza del dólar.

“Los proveedores no están entregando porque no hay precios y los empleados nos van a pedir nuevos aumentos. El combo es complicado y nosotros no podemos emitir deuda para financiarnos como una provincia o la nación”, cuenta otro jefe comunal del conurbano.

Los peronistas ajustan sus propias internas

Se han acelerado los contactos entre los intendentes peronistas del conurbano. También con el massismo. De hecho, sorprendió una recorrida de Sergio Massa con Ariel Sujarchuk en Escobar. Prefieren no hablar y dar señales. Creen que el mejor camino hacia el 2019 es unificar al justicialismo en una gran interna donde el kirchnerismo participe.

Tal como siempre sucede, aparecen algunas tensiones menores entre pares. Nada de lo que haya que alarmarse pero que son inevitables. Días atrás, cenaron Sujarchuk, Gabriel Katopodis (San Martin), Julio Zamora (Tigre), Luis Andreotti (San Fernando) y Juan Zabaleta (Hurlingham) con ex jefes comunales como el propio Sandro Guzmán, de Escobar; y Gerardo Amieiro, de San Fernando. Las presencias y sobre todo las ausencias marcan este momento. Niegan divisiones profundas.

Pero, mientras tanto, preparan una cumbre para el viernes con foto incluida en Lomas de Zamora con Martín Insaurralde, Fernando Gray y Mariano Cascallares.

Días atrás, Massa e Insaurralde se reunieron. Cada vez más el nombre del intendente de Lomas aparece en las mesas políticas como alguien para seguir de cerca. “Es el más inteligente en todo esto, habla, con Vidal y con Máximo Kirchner pero no queda pegado con ninguno”, reflexiona un diputado que invita a peregrinar hacia tierra de origen duhaldista.

En todas estas movidas, no olvidarse de Gustavo Menéndez, el presidente del PJ bonaerense que este miércoles 16/05 recibe a Vidal en Merlo. La política es así. Todo tiene que ver con todo decía Cristina Fernández de Kirchner quien, por ahora, se mantiene callada, pero ella manda a decir que está de acuerdo en no ser obstáculo con tal de ganarle a Macri. ¿Habrá que creerle?

En Cambiemos, repiten la fórmula de octubre pasado. Nadie mejor que María Eugenia Vidal para sostener las decisiones de Macri. No hay ministro que, aunque brinde conferencias de prensa, tenga la posibilidad de convencer como lo hace la gobernadora. Es verdad que hubo un retroceso en la imagen del Presidente y de Vidal, pero la mandataria provincial sigue siendo, por lejos, la mejor vista de la política argentina. Y la más creíble. Un activo que Macri usufructa y viceversa. La suerte de ambos está atada. Indefectiblemente.

Mientras se tejen mil y unas posibilidades para el 2019, hay realidades más concretas que afrontar. La euforia de los mercados no se traslada al conurbano. Allí la lógica es mucho más terrenal. Por eso, lo más importante hoy para todos ellos es “pasar el invierno”.