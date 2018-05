Tras cónclave con senadores, Macri espera que ‘pateen’ el tema tarifas

Esta semana, Macri recibió a los jefes de los principales bloques de la oposición en el Senado en el marco de las negociaciones con el FMI y la corrida cambiaria. Tras el encuentro, los senadores firmaron un documento donde plasmaron su apoyo a la “estabilidad financiera” y su “compromiso y voluntad por defender los intereses de todos los argentinos”.

El documento tiene las firmas, por parte del oficialismo, del presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff; el titular del bloque radical, Angel Rozas, y el de la bancada PRO, Humberto Schiavoni. También participaron los aliados Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Claudio Poggi (Avanzar San Luis) y Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino). Por la oposición asistieron el presidente de Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto; Juan Carlos Romero (interbloque Federal); Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino); Cristina Fiore (Pares); Carlos Reutemann (Santa Fe Federal); Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista); Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago); Gerardo Motenegro (Frente Popular) y Magdalena Solari (Misiones).

Los que no estuvieron fueron el kirchnerista Marcelo Fuentes y ‘Pino’ Solanas.

En ese breve cónclave, de apenas media hora, no se trató la cuestión del proyecto contra el aumento en las tarifas aprobado la semana pasada en Diputados y que el Senado comenzará a analizar este miércoles (16/5).

Pero Macri hizo referencias indirectas al tema al remarcar la necesidad de reducir el gasto, lo que se interpretó como la necesidad de bajar los subsidios a los servicios públicos.

Los senadores consultados por la prensa acerca del tema tarifario no quisieron responder sobre la cuestión ya que consideraron que no era el contexto adecuado. Pero también ocurre que en el PJ no hay unanimidad de criterio al respecto.

Por ejemplo, el cordobés Juan Schiaretti ya pidió públicamente que el Senado rechace el proyecto con media sanción de Diputados para frenar los aumentos y remarcó el argumento de que la atribución de fijar tarifas es del Poder Ejecutivo y no del Congreso.

El oficialismo consiguió el apoyo de mandatarios provinciales afines. Pero aún así no logra los votos suficientes en la Cámara alta para rechazar la iniciativa, por eso apuesta a que en el plenario de comisiones que este miércoles tratará el proyecto aprobado por Diputados no haya dictamen y el debate se postergue una semana más. Incluso, algunos oficialista se ilusionan en que todo el tema se cajonee ante los nuevos problemas de la economía derivados de la corrida.

Otra posibilidad sería hacerle cambios al proyecto venido de la Cámara baja, lo que obligaría a volver a esa ala legislativa y demorar aún más los tiempos. Esto es lo que habrían evitado los diputados cuando hicieron cambios en el dictamen tras consultas con los senadores.

Paralelamente a los senadores, Macri también tejió lazos con los gobernadores. Junto con ellos y los legisladores nacionales que les responden buscaría acuerdos para armar un presupuesto 2019 consensuado ante la nueva realidad económica argentina.

Pero lo más importante es que el acuerdo con el FMI tendrá que figurar en el Presupuesto Nacional y ya se descuenta que el kirchnerismo, la izquierda y bloques afines ideológicamente –ninguno de los cuales tiene responsabilidad de gobierno- rechazarán de plano el regreso al Fondo.

De hecho, ese sector ya rechazó la convocatoria hecha por el Gobierno a favor de un “gran acuerdo con la oposición”.