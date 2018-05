Después de Macri y 'Sturze': ¿Qué pito tocarán los CEOs del PRO?

Mauricio Macri al final zafó de ser doblegado por el círculo rojo: no nombró ministro de Economía ni reforzó el modelo económico con un plan, como se le reclama. Se tuvo eso sí que avenir a convalidar negocios millonarios que concertó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, con los fondos buitres para salvar el megavencimiento del martes de las Lebacs y darse un mes de respiro mientras avanza la otra cucharada de aceite de ricino que la crisis económica lo obligó a apurar de un trago: pedir un stand by al Fondo Monetario Internacional. La política de sobreendeudamiento que tozudamente vino aplicando en aras de un gradualismo sólo para entendidos en esta instancia afronta, por lo tanto, un pesado e innecesario costo político y financiero, que pretende compartir con los gobernadores, sobre todo los peronistas. Pero previamente le tocó aceptar una concesión no menor: cohesionar el frente interno de la coalición gobernante mediante la ampliación de la mesa chica de las decisiones, reservada a un puñado de operadores, salvo en el caso del jefe de Gabinete, Marcos Peña, del Pro. Regresó el ex jefe radical y cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, encendió motores para la defensa institucional la otra socia por la Coalición Cívica, Lilita Carrió, le devolvieron el placet al titular de la Cámara de Diputados, el panperonista Emilio Monzó, y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y a mandatarios radicales aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy). Y si es cierto lo que destacó el economista Carlos Melconián de que las planillas Excel que hacían los subalternos de Peña ahora la harán los técnicos del Fondo Monetario Internacional y las mesas estarán llenas de los socios políticos de Cambiemos, ¿qué pito tocarán de acá en más los Ceos del equipo de lujo de MM?

