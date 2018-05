Subte: Terminó el paro y los Metrodelegados anunciarán más protestas

Tras la finalización del paro en las líneas A y B del subte, se aguardan ahora las nuevas medidas de fuerza que decidirán los Metrodelegados tras la ratificación por parte de la empresa Metrovías de la suspensión a trabajadores por haber realizado medidas de fuerza.

La conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) había anunciado para esta jornada un paro desde el arranque del servicio y hasta las 12:00 en las líneas A y B, en el caso de que la empresa Metrovías no revirtiera el martes la decisión.

Pero la empresa concesionaria mantuvo su determinación: "Los telegramas de suspensión enviados a más de 70 empleados de la compañía se deben a la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o liberación de molinetes para facilitar la evasión, o directamente impedir la normal prestación del servicio", sostuvo Metrovías en un comunicado.

El dirigente del sindicato de trabajadores de subterráneos porteños Claudio Dellecarbonara ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de la apertura de paritarias salariales, motivo del conflicto que lleva tres semanas.

El sindicalista sostuvo en rueda de prensa que la concesionaria Metrovías y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "imponen una actitud anti-reflexiva que deja como rehenes tanto a los trabajadores como a los usuarios" del subte.

Subrayó que el conflicto "se vio intensificado ante la actitud de Metrovías de enviar 70 telegramas a delegados y compañeros que liberaron los molinetes en el marco de las medidas de fuerza".

"No sólo no nos llaman para dialogar sino que avanzan con sanciones en un marco donde venimos denunciando las cifras millonarias de ganancias de Metrovías no sólo por la suba de tarifas sino también por los subsidios que reciben", subrayó.

Metrovias recordó también que la paritaria con la UTA se firmó el 12 de abril último y "está siendo abonada según lo acordado; fue rubricada por las partes intervinientes y ajustada a derecho y, por ello, no puede ser desconocida por ninguna de las asociaciones gremiales".