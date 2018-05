Mientras se demora el debate por tarifas, Schiaretti recibirá a Macri

El contexto de la visita a Córdoba sería la "mesa productiva automotriz", de la que son parte las empresas del rubro radicadas en la provincia, al igual que representantes de autopartistas. Sin embargo, la foto entre Macri y Schiaretti servirá como mensaje del diálogo que mantiene el peronista con el líder de Cambiemos y el apoyo que hubo respecto a la reducción de tarifas que se debate en el Congreso y que podría dilatarse.

Días atrás, fue el cordobés quien viajó a Buenos Aires para reunirse con Macri en la Rosada, junto con otros gobernadores del PJ. Desde un principio, Schiaretti se manifestó en contra de que el Congreso trate el proyecto opositor que busca reducir tarifas de servicios públicos. Tras obtener media sanción en Diputados, deberá tratarlo el Senado y el peronista insistió "el Congreso no debe fijar tarifas, por lo tanto el Senado no debe aprobar la ley" y agregó "de ser aprobada sería vetada por el Ejecutivo, por lo cual no beneficiaría a la gente".

"Insisto que para beneficiar a la gente debemos disminuir el IVA, que es un impuesto que aportamos Nación, Provincia y Municipios", agregó vía Twitter.

Urgente24 publicó días atrás el riesgo político de Schiaretti en su doble postura: respaldó al gobierno nacional al rechazar el debate por tarifas, pero dio libertad de acción a sus diputados, que levantaron la mano para sancionar el proyecto que su gobernador había rechazado.

Por otro lado, tras el traspié que generó en el gobierno la corrida cambiaria y el anuncio de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri también convocó a los jefes de los principales bloques parlamentarios en el Senado (a excepción del kirchnerismo), a quienes les propuso un gran acuerdo que se plasmaría –en principio- en el Presupuesto 2019.

En la reunión con los senadores, Macri no se refirió al proyecto opositor contra el aumento en las tarifas, pero hizo alusiones a la necesidad de reducir el gasto. Sin posibilidades por ahora de frenar la avanzada opositora en la Cámara alta, en el Gobierno esperan una señal de Miguel Pichetto para que el debate se postergue una semana más antes de desembocar en el veto.

En ese sentido, el diálogo entre los gobernadores del PJ con sus legisladores es clave, por ende es por lo menos sugestiva la visita de Macri a Córdoba.

Mientras, Schiaretti vuelve a mostrarse con gobernadores del peronismo. En este caso fue en Tucumán, sede de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), donde coincidió con el mandatario local, Juan Manzur y el salteño Juan Manuel Urtubey, además de Domingo Peppo (Chaco); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Casas (La Rioja); y Sergio Uñac (San Juan). Y como invitado especial, el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe).

Es un honor para Tucumán ser sede de un nuevo Plenario de @ZicosurOficial y contar con la presencia de Luis Almagro y gobernadores de seis países. Presidir esta organización tiene una trascendencia histórica para nuestra provincia. Sean todos ustedes bienvenidos. pic.twitter.com/oyREQqv0j4 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 16 de mayo de 2018

En Tucumán, Schiaretti declaró que las provincias no tienen déficit y disparó contra el AMBA. "Quiero ser muy claro: las provincias tienen muy poco déficit fiscal. Es el Estado nacional el que tiene 6 por ciento de déficit. Las provincias sólo el 0,5. Por eso, hay que reducir el déficit eliminando los privilegios que tienen la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires", dijo.

Por su parte, Urtubey reveló que los mandatarios hablaron del "súpermartes" y que coincidieron en colaborar con Macri. "Afortunadamente no hubo una fuerte corrida y es una buena noticia. No es una buena noticia que se resuelva con una tasa al 40%", agregó el mandatario sobre lo ocurrido con las Lebac el martes pasado. También hubo intercambio de opiniones sobre el “gran acuerdo” al que llamaron desde el Gobierno nacional. En este sentido, el salteño se mostró conciliador. "Estoy ayudando, a pesar de ser opositor, porque quiero que a la Argentina le vaya bien", expresó.

La reunión se dio luego de suspender el encuentro previsto para el martes pasado en la casa de Entre Ríos en Buenos Aires, suspendido por la corrida cambiaria que ocurrió la semana pasada, según trascedió. Aunque en esta oportunidad, el encuetro se dio luego del "gran acuerdo nacional" que Macri le pidió a la oposición.

"Tenemos la vocación firme de seguir convocando a todos los que haga falta para construir acuerdos, aunque pensemos distinto. En ese camino, le pido a toda la dirigencia que tenga responsabilidad", señaló Macri ayer durante un acto junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.