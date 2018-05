Cómo encontrar y retener talentos en el eCommerce

Según un reciente estudio elaborado por PageGroup y el ILCE (Instituto latinoamericano de Comercio Electrónico) a más de 150 líderes del sector, las búsquedas para cubrir posiciones en eCommerce son las que muestran el mayor crecimiento dentro de la demanda de talentos, y ya comprenden a 4 de cada 10 requerimientos profesionales de Tecnología y Negocios Digitales.

De acuerdo a un relevamiento -que consistió en una encuesta a más de 150 líderes del área de eCommerce de empresas de toda Latinoamérica- 62% de los empleados contratados tienen entre 25 y 29 años de edad, mientras que apenas un 25% supera los 30 años, y poco más del 5% tienen menos de 25 ó más de 40, en lo que muestra un claro favoritismo por los millennials.

En cuanto a la formación académica, un tercio de las personas que ingresan a las áreas de eCommerce estudiaron Marketing (30%), mientras que el resto se formaron en Administración de Empresas (14%), Informática (13%) y Diseño (12%).

Así se desprende de un reciente estudio realizado por PageGroup, consultora especializada en búsqueda y reclutamiento de ejecutivos, junto al ILCE. El trabajo indica que en la actualidad 4 de cada 10 búsquedas de profesionales en el rubro se realizan para cubrir estas posiciones.

Este crecimiento puede explicarse también en base a los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que indican que en 2017 el sector creció un 52% en facturación respecto al año anterior, y vendió por $ 156.300 millones, lo que equivale al 1,3% del PBI argentino, según cálculos de esta entidad.

> Los profesionales más buscados por las áreas de eCommerce tienen entre 25 y 29 años.

> El 30% son graduados en Marketing, mientras que un 17% no cuenta con título de grado.

> En 2017, la facturación del sector de eCommerce creció un 52%.

> El 80% de las empresas tiene planeado expandir su área de eCommerce en 2018.

Juan Pablo Vázquez, Consultor Senior de Michael Page –división de PageGroup dedicada a la selección especializada de mandos intermedios, gerencias y direcciones- señaló: “Los desafíos que representa el crecimiento exponencial del sector de eCommerce se traducen en la necesidad de comprender cómo es el perfil de estos profesionales, y lograr que las organizaciones puedan adaptar sus búsquedas y políticas de retención de estos talentos”.

“Los responsables de este rubro generalmente buscan personas con formación en marketing o administración de empresas, aunque también experiencia en proyectos de eCommerce, start-ups, proyectos de digitalización o marketing digital en empresas, posiciones comerciales, logística, o de desarrollo de negocios”, sostuvo Vázquez.

Por otro lado, es alto el porcentaje de personas que al ingresar en las áreas de eCommerce no cuentan con título de grado: son el 17%. Según Vázquez, “esto sucede porque al no existir prácticamente un background académico específico en torno al eCommerce –sólo desde hace muy poco hay posgrados o certificaciones- la gran mayoría de quienes se abocaron a este negocio se lanzaron directamente a prueba y error; y como la demanda de velocidad de la industria es muy alta, no les ha permitido combinar esto con su formación académica”.

Los aspectos que más seducen a los jóvenes son más aspiracionales que materiales: la posibilidad de tener un plan de carrera, convertirse en referentes digitales (es decir, el reconocimiento), desempeñarse en un proyecto innovador, disruptivo, vanguardista, y la chance de sentirse un factor clave para que el negocio dé el próximo paso. También valoran mucho las posibilidades de capacitación y certificaciones por parte de la empresa.

Sin embargo, las empresas todavía se están adaptando a lo que implica tener y desarrollar un área de eCommerce. Por caso, el 87% de los responsables consultados manifestaron no contar con un plan de carrera definido para las personas que integran el área, y en un 40% de las empresas no brindan capacitaciones específicas.

Por otro lado, el departamento responsable del reclutamiento de este tipo de perfil, en un 80% de los casos, no posee formación particular para el área de eCommerce. Aún así, el mismo porcentaje manifestó tener planes de expansión para el área en lo que resta del 2018.

Probablemente por esta conjunción de factores, los referentes consultados para el estudio aseguraron que es el área que muestra mayor rotación de personal dentro de la organización. “Es un sector nuevo y en auge, en el que se buscan perfiles muy específicos en un universo muy acotado, donde no existe variedad de oferta académica, mientras las empresas aún se están adaptando a esta modalidad de interacción con sus clientes; estos aspectos hacen que las áreas de eCommerce sean hoy en día las más dinámicas dentro de las empresas de Latinoamérica”, concluyó el especialista.