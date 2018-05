Italia tiembla en su afán de salir del Euro y falta gente joven que la “empuje”

Parece que Italia no acaba de ver el final del túnel: Un día ha tenido que aguardar Europa para conocer los planes, provisionales, del novedosísisimo ejecutivo encabezado por el Movimento 5 Stelle y la Lega. Veinticuatro horas en las que se filtró un documento, un borrador, sobre el futuro de las relaciones entre Italia y la Unión Europea. Pocas noticias alentadoras para Bruselas: el documento llamaba a renegociar la deuda, la posición de Italia dentro de la eurozona, y su contribución al presupuesto comunitario. Una bomba.



El documento abarcaba toda suerte de cuestiones relativas a la posición de Italia en la Unión Europea. Una principal: la deuda. La Lega y el M5S reclaman el perdón de alrededor de 250.000 millones de euros vía quantitive easing, el instrumento ya aplicado por Draghi para insuflar dinero en las economías comunitarias. Italia es el segundo país más endeudado del mundo, un problema endémico.



Tras la difusión de este documento, el M5E y la Liga lo matizaron al afirmar en un comunicado conjunto que se trata de "una versión vieja que ya ha estado ampliamente modificada durante los últimos dos encuentros de la mesa de negociación técnica".



"La versión actual, por lo tanto, no corresponde a la publicada. Muchos contenidos se han cambiado radicalmente. Sobre el euro, por ejemplo, las partes ya han decidido no poner en duda la moneda única. La versión publicada no es fiel a la actual", aclararon.



Esas palabras, no obstante, no fueron suficientes para calmar a los mercados y la Bolsa de Milán perdió un 2,32 % al cierre y la prima de riesgo se disparó un 15,14 %, hasta los 150,60 puntos.



Para Italia, el saldo de la entrada en el euro arroja un crecimiento económico trimestral promedio del 0,11%, 23 trimestres de crecimiento económico negativo (aproximadamente una tercera parte del total) y hasta un total de cinco recesiones (a precios constantes de 2010 y a partir de datos de Eurostat). Más cerca en el tiempo, desde 2007 habría sufrido 17 trimestres de crecimiento económico negativo y una tasa de crecimiento promedio negativa del -0,11%. Ahora, si bien el tercer trimestre de 2014 marca la salida de la recesión económica, la tasa de crecimiento promedio entre 2015 (año de inicio de las reformas más drásticas) y 2017 es de 0,31%. Siendo además las previsiones de crecimiento para 2018 del 0,8%, según el FMI.



En el ámbito demográfico, Italia es un país poblado de ancianos sin suficientes jóvenes para regenerar el tejido social y cubrir el gasto en pensiones. Según el Instituto de estadística italiano (Istat), la cifra de ancianos con más de 65 años se sitúa en torno al 22% del total de la población, mientras que los menores de 15 años suponen apenas un 14%. El coste de esta crisis demográfica es enorme, y de acuerdo con un informe de 2015 de la OCDE, los ancianos cuestan al Estado italiano el 16% de su PIB, uno de los porcentajes más altos del mundo.



Paralelamente, Italia ha recibido en los últimos cuatro años unos 600.000 inmigrantes. No obstante, el 90% son inmigrantes económicos sin derecho de asilo y no pueden ser incluidos en el programa de reparto de la Unión Europea. Ahora, el impacto de la inmigración parece no ser tan negativo como argumentan algunos bloques políticos, y según la organización Open Migration de la Coalición Italiana para las libertades y los derechos civiles (CILD), los inmigrantes son responsables de la creación de una de cada cinco nuevas empresas italianas, contribuyeron en 2014 a la creación de riqueza nacional con el equivalente al 8,1% del PIB y sus cotizaciones sociales están sosteniendo unas 600.000 pensiones anuales.

Sobre inmigración, un asunto para la que la ultraderechista Liga ha reclamado "mano libre", en el documento se destaca "el fracaso del actual sistema de gestión del flujo migratorio", tras años de llegadas masivas, y piden la "reubicación obligatorio y automático de los solicitantes de asilo" entre los países de la UE.