Prisión para árbitros que arreglen partidos: El caso serbio

El árbitro serbio Srdjan Obradovic cometió una falta grave que podría denominarse “argentinada” o travesura latinoamericana, algo que se ve mucho en la Copa Libertadores y Sudamericana, pero le salió pésimo, estará en prisión los próximos 30 días para no influir en los testigos de la investigación sobre una presunta ayuda concedida en el partido de la liga serbia entre el FC Spartak y el FK Radnicki. Con un caso cómo este, no hay ninguna comparación entre Sudamérica y Europa porque son dos continentes demasiado distintos, en éste último no existe el “garantismo” propio del latino.

Por Urgente 24 Jueves 17 de mayo de 2018 12:08 hs Compartí esta nota Imprimir