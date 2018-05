En el 9no. día, reapareció Cristina en Twitter: "Macri no entiende"

Nueve días tardó Cristina Fernández en expresarse acerca del pedido de asistencia financiera que le realizó Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este jueves (17/05), la ex presidente y actual senadora rompió el silencio en Twitter, aunque se limitó a compartir una nota de opinión publicada en Página/12, destacando algunas frases.

Cabe recordar que días atrás Urgente24 destacó este silencio que venía manteniendo Cristina, cuando muchos esperaban que salga con los tapones de punta contra Macri por el anuncio de la vuelta al FMI. Es que siempre muy activa en las redes sociales criticando al Gobierno, resultaba llamativo que no se hubiera expresado acerca del pedido de asistencia financiera al FMI, como sí lo hizo gran parte de la oposición.

Es evidente que Cristina estaba buscando estratégicamente mantener un bajo perfil, con el objetivo de que el Gobierno no la utilice como chivo expiatorio o contendiente fácil en pos de distraer la atención pública sobre los problemas económicos que aquejan al país. "Si Cristina aparece, se habla de Cristina y se deja de hablar de la crisis de Macri”, habían dicho desde el entorno de la ex presidente al diario Clarín.

Ahora, cuando la polémica se aquietó un poco (y aún no hay muchas precisiones sobre el acuerdo que se hará con el FMI), la senadora compartió en su cuenta de Twitter una nota de opinión firmada por Alfredo Zaiat, titulada "Macri no entiende", que, según Cristina, "explica el verdadero problema de la economía argentina: la restricción externa". Y añade: "Haría un agregado: la economía bi-monetaria, que no es otra cosa que la intensa dolarización del ahorro argentino".

“Macri no entiende”. Esclarecedora nota de Alfredo Zaiat que explica el verdadero problema de la economía argentina: la restricción externa. Haría un agregado: la economía bi-monetaria, que no es otra cosa que la intensa dolarización del ahorro argentino.https://t.co/sCSK6xRVEI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de mayo de 2018

Es en este contexto de restricción externa y economía bi-monetaria es que también debe abordarse la cuestión de la inflación, directamente vinculada a esos factores y al comportamiento de los formadores de precios.https://t.co/sCSK6xRVEI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de mayo de 2018

“La fragilidad de la economía no son las cuentas fiscales, nominadas en pesos, sino la de las cuentas externas, nominadas en dólares.” pic.twitter.com/ZS5SRc8UYJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de mayo de 2018

“La restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas, es el factor más relevante para entender la inestabilidad económica argentina hoy y desde hace ocho décadas.” pic.twitter.com/As4ZziViIj — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de mayo de 2018