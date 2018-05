El FMI le da aire a Macri: Dijo que es más "flexible" y que apoyará "lo decidido por la Argentina"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio este jueves aire discursivo al gobierno de Mauricio Macri al insinuar que no habrá condicionamientos a cambio del apoyo financiero que gestiona la administración Cambiemos ante el organismo multilateral. En este sentido, el vocero del FMI, Gerry Rice, aseguró que el organismo atenderá las prioridades del país y apoyará lo decidido por éste.

"Sobre los objetivos y metas, estamos plenamente de acuerdo con lo que dijo Macri ayer. Se trata de las prioridades de Argentina. Es un programa que pertenece plenamente a Argentina y el FMI tiene que cumplir el apoyo a lo decidido por Argentina y esa será la esencia", dijo Rice en una conferencia de prensa en Washington donde además enfatizó que la meta es llegar a "un acuerdo rápido" entre las partes.

Desde la semana pasada, autoridades argentinas conversan los términos para que el FMI otorgue un "crédito preventivo" que podría alcanzar los US$30 mil millones. Se trata de un programa denominado Stand By, y que históricamente ha tenido condiciones duras en término de requerimientos fiscales para el que lo solicite.

No obstante, el presidente Macri, en una conferencia de prensa el miércoles, aseguró que el FMI "no habló" de condicionalidades como sobre las que especulan desde el anuncio de las negociaciones. “El FMI no habló de leyes laborales, jamás nos planteó un tipo de cambio ni se mete con nuestras legislaciones”, explicó el Presidente Y añadió: “No hay agenda oculta. Saquemos esas cosas de la cabeza, acá nadie nos va a condicionar”.

Este jueves, el FMI le dio algo de sustento a estas afirmaciones al ratificar que "nosotros nos esforzaremos por apoyar las prioridades del Gobierno", según transmitió Rice. "Quiero recalcar nuevamente que este tema de las prioridades de la Argentina es lo que es muy importante para nosotros, y que buscaremos apoyar las prioridades del gobierno argentino y del pueblo argentino en este programa", insistió.

El vocero aludió también a las declaraciones del Presidente, quien pidió "acelerar" la reducción del déficit fiscal en pos de ordenar las cuentas del Estado. "Celebramos los comentarios de Macri de ayer, que demuestran que el Gobierno reconoce los desafíos que hoy tienen impacto en la economía argentina, la voluntad del Gobierno de encarar esos desafíos y la determinación para llegar a un crecimiento equilibrado, inclusivo y creador de empleo para proteger a la población más vulnerable", señaló.

Consultado sobre si el FMI ha cambiado a los largo de los años sus posturas más duras, Rice respondió: "Nosotros hemos cambiado y nos hemos adaptado a las necesidades cambiantes de nuestros miembros. Se hace mucho más hincapié en la protección social, en proteger a los más vulnerables de los costos del ajuste, le prestamos mucha más atención a los temas de desigualdad, de crecimiento inclusivo y nuestra caja de herramientas es mucho más flexible, puede reaccionar mejor ante las necesidades".