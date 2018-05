Trump le escribe un tuit a Macri: "Está haciendo un gran trabajo"

Desde que el Gobierno de la Argentina anunció su decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) ya van varios gestos de apoyo mostrados por el Gobierno de los Estados Unidos, pero el de este jueves 17/05 fue el cuarto gesto de Trump a Macri en los últimos siete días, y el más directo de todos: llegó desde la cuenta personal del mandatario en Twitter, su canal favorito.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un nuevo respaldo a Mauricio Macri en medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ese apoyo será determinante para que la Argentina obtenga la línea de crédito stand by que le permite tener un colchón financiero y terminar de recuperar la confianza del mercado.

Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming his country’s economy and unleashing its potential!