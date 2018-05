En época de desconfianza total, nace tecnología para luchar contra las fake news

El 77% de los estadounidenses creen que los grandes medios publican 'fake news' (noticias falsas), encontró un estudio de la Universidad Monmouth en abril de 2018. La proliferación de verdades medias o rumores, los trolls, los bots, las enormes posibilidades que presentan las redes sociales para esparcir información engañosa y cómo esto jugó en la carrera preelectoral estadounidense en 2016, son todos factores que han llevado a un estado de desconfianza fatal, pero no sólo en USA sino en todo el mundo. Las tecnologías blockchain, que auguran tendrán cambios profundos en varios ámbitos de la sociedad moderna, pueden ofrecer algo al periodismo (y a quienes lo consumen) para contrarrestar esto.

Primero, ¿qué es blockchain?

Según el video de CitizenZ -compañía que se especializa en la aplicación de blockchain a distintos modelos de negocio de compañías, organizaciones y gobiernos-, se trata de varias tecnologías que pueden ser programadas para registrar y rastrear cualquier objeto de valor, desde transacciones financeras hasta antecedentes médicos o títulos de propiedad. Lo que diferencia a blockchain de las tecnologías existentes para hacer seguimiento de datos, es que esta es descentralizada. Eso la vuelve disruptiva.

¿Qué quiere decir que es descentralizada?

Que por su funcionamiento, no precisa de intermediarios (bancos, abogados) para verificar la veracidad de una información.

¿Cómo funciona blockchain?

Blockchain almacena información en bloques, conectados uno al otro de manera cronológica en una línea contínua, como una cadena. Si querés cambiar la información de uno de los bloques, este no se puede ser reescrito. En cambio, el cambio sería registrado en un nuevo bloque. Antes de que se pueda agregar un nuevo bloque a la cadena, debe suceder lo siguiente: tu computadora debe resolver un rompecabezas criptográfico, creando así el bloque. La computadora que resuelve el rompecabezas, comparte la solución con todas las otras computadoras en la red. La red lo verifica y si es correcto, el bloque será agregado a la cadena. Eso hace que cada bloque de la cadena pueda ser confiable. A diferencia de los libros de registros tradicionales o digitales existentes, la información de Blockchain está descentralizada y distruibuida en una red de computadoras. Eso hace mucho más difícil que los datos sean alterados. Existen distintos tipos de redes basadas en la tecnología blockchain: públicas, privadas o híbridas. En este último caso, sólo algunos usuarios pueden agregar información a la cadena pero el contenido es público para todo el mundo.

¿Cómo podría el blockchain servir a los fines de restaurar la confianza en los medios?

Desde CitizenZ, están desarrollando una aplicación llamada Pressport, que creen tendrá un efecto radical en el mundo del periodismo. Según Roger Santodomingo -uno de los CEOs de CitizenZ, periodista y especialista en el desarrollo de nuevas tecnologías- presentó en una conferencia organizada por el Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pressport funcionará como un sistema que permitirá identificar de manera efectiva a un medio de comunicación y sus mensajes, además de rastrear el uso de la propiedad intelectual. Una especie de sello indicador de la honesta intención de quien la usa de honrar la verdad y la propiedad intelectual.

¿Por qué es necesaria una aplicación así?

La llamada crisis de las noticias falsas y el robo de datos en las elecciones de 2016, explica Santodomingo, ha hecho que sea urgente un sistema de identificación y validación que ayude a devolver la confianza en los medios. Pressport busca establecer una alianza con las empresas de medios y organizaciones de periodistas para promover la adopción de un ecosistema global, ya que para funcionar, el aplicativo debería ser adoptado por una gran cantidad de medios y periodistas. El objetivo final es conseguir que el usuario pueda navegar por este mundo de noticias falsas diferenciando claramente entre cuáles son las fuentes confiables de la información de las que no lo son.

¿Cómo funcionaría Pressport?

Cada periodista que quisiese formar parte de la red registraría su identidad con datos de contacto, documento, elementos biométricos -la inteligencia artificial permite hacer reconocimiento biométrico del rostro para constatar que es un ser humano- y foto (se constata que la foto que subió en el documento coincide con los elementos biométricos). Luego, el medio donde dicho periodista dice que trabaja debería validar que eso es cierto. Debido a cómo funciona la tecnología blockchain, si una persona mintiese, eso quedaría registrado de manera imborrable. Es decir, si alguien dijese que trabaja en el New York Times y el diario lo desacredita, eso quedaría registrado de manera inexorable y no puese ser alterado. La cadena está orientada cronológicamente. Si alguien dijese que un artículo es suyo y no lo es, quedaría marcado y no lo podría borrar de su identidad. La plataforma permitiría a los periodistas vincular su producción a su identidad, mediante la generación de código QR (evolución del código de barras). Así, determinado periodista o medio podría vincularse a un tweet, o post, o contenido de video.

Como romper la dieta frente a toda tu familia

Ignacio De León -otro de los CEOs de la compañía que también participó de la conferencia- explica a modo de ejemplo que blockchain puede entenderse así: es como si te levantás a medianoche y querés romper la dieta que te has comprometido a cumplir. Vas a la heladera y sacas una galleta. No hay manera de que alguien pueda controlar esa decisión. Pero si hicieses eso enfrente de toda tu familia, todos te regañanarían por romper la dieta. Blockchain es un sistema en el que cada participante de una red debe acatar las reglas que gobiernan esa red, y cuando va a hacer una transacción (como añadir una información, por ejemplo), todos los participantes de la red perciben el cambio que ha hecho en la información y queda registrado en sus propios nodos (computadoras). La verificación, en el sistema blockchain, se hace en cada punto de la red.

El objetivo final de Pressport es crear una infraestructura de confianza para los medios para mejorar a largo plazo la protección de la confianza, esencial para la democracia y la libertad.