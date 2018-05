Del supermartes timbero al supermiércoles tarifeño

A Tarifa se la identifica en España como una ciudad gaditana de la provincia de Cádiz. Los ahí nacidos son tarifeños. La Administración de Mauricio Macri simbólicamente adoptó el gentilicio en uno de los principios que cimentan a su chisporroteante modelo económico: los tarifazos. El supermartes pasado, no sólo el otro puntal le explotó en la cara, el sobreendeudamiento, sino que traslada su onda expansiva al próximo supermiércoles en que el Senado podría convalidar el disparo legislativo al corazón de la estrategia de distribución del ingreso que la Casa Rosada le tira por debajo de la puerta a la clase media: las facturas de la luz, el gas y el agua. Si hasta antes de dolarazos y tasazos que arrastró la catarata de Lebacs que vencían la semana anterior los aumentos acumulados del gas en pleno invierno partirían de una base del 80 al 110%, según el estudio realizado para el Instituto Argentino de Energía Mosconi por el especialista Alejandro Einstoss Tintola, la paridad a $25 impondría un adicional de 8,5% en las boletas, incluidos impuestos. La duda sería la calefacción extra que demande la intensidad de los fríos. Otro aporte aún no mensurable harán a partir de octubre los índices de precios mayoristas y de la construcción que se aplican para indexar los valores al usuario. Pese a que los políticos radicales ahora reingresados a la coalición gubernamental sustentan cambios en el enfoque para reconvertir la tarifa en plana y el peronismo moderado de los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba, Juan Schiaretti, mete baza en la estructura de reparto de la facturación, como la regulación vigente para la generación y la distribución que se piensa en función de Edenor y Edesur, el ministro Juan José Aranguren insiste en que cambiar lo que se dispuso tendrá un costo de $75.000 millones este año y $95.000 millones el que viene el cual, si no se prorratea con los medidores, alguien deberá pagar.

Por RUBÉN CHORNY
Periodista. Columnista de Urgente24.
Viernes 18 de mayo de 2018 19:37 hs