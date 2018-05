El kirchnerismo no participará del "gran acuerdo nacional" de Macri

El bloque de diputados kirchneristas no participará del “Gran Acuerdo Nacional” convocado por Mauricio Macri, según anticipó Agustín Rossi.



“Macri convoca un acuerdo, dijo que hay que hacerlo para tener un presupuesto que baje el déficit. Agregó que si aprueban en el Congreso la ley que aminora el impacto de las tarifas la va a vetar”, señaló.



En ese sentido, agregó: “Cuando le pedimos que el acuerdo con el FMI se discuta y se debata en el Congreso con los representantes del pueblo, dice que no”.



Además, el jefe de diputados del bloque FpV-PJ indicó que aconsejan al Presidente “cambiar el nombre” del acuerdo, porque los que estudiaron historia saben que el “Gran Acuerdo Nacional fue un intento de Lanusse de perjudicar a Perón”. "Ese nombre no nos motiva a los peronistas", ironizó.



"No se trata de una mesa de diálogo, sino una imposición para que la oposición avale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", indicó el legislador santafesino que esta tarde cerrará el 2do. Foro por la Soberanía.



"El país del mundo que más se endeudó fue Argentina, ningún país de los que tienen crédito tienen la importancia de nuestro país y con este préstamo el país pasará a ser el principal país deudor del Fondo. Está claro que el compromiso que asume la Argentina es disminuir el déficit fiscal, en términos más claro es el ajuste", consideró Rossi en diálogo con LT9.