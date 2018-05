Un mundo de fantasía vs. Default selectivo + Canje compulsivo

Es un cuento para niños suponer que la crisis financiera-cambiaria se encuentra superada. Con US$ 18.000 de intereses anuales para una economía que no está ingresando dólares, sólo hay que sentarse a esperar. Ni hablar de la paparruchada de que el Banco Central no está vendiendo dólares: los está vendiendo el Banco Nación porque a $25, los están regalando. La situación es harto compleja aún cuando nadie quiera ser el próximo Jorge Remes Lenicov. Acerca de lo que viene, aquí va un adelanto:

Por MARCELO TROVATOAnalista de mercados. Fundador y Manager de Pronóstico Bursátil. Sábado 19 de mayo de 2018 22:38 hs Compartí esta nota Imprimir