Entre el enojo ciudadano, ya se corre hacia el SuperMartes 19/06

Fue el 'timbrazo' más olvidable desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada: casi no ocurrieron 'selfies' de funcionarios reflejados en las redes sociales. Fue, casi casi, un 'timbrazo' para cumplir con la tonta idea de Jaime Durán Barba de actuar como si la crisis no fuera una crisis machaza, cuando lo que la gente le reprocha al gobierno es que sus funcionarios sigan sonriendo en las fotos cuando no hay motivo para sonreir. Deberían ser jornadas de preocupación y mucho trabajo, no de esparcimiento pseudomilitante, según explican los análisis demoscópicos. De esto y la complicadísima marcha hacia el SuperMartes 19/06, próximo vencimiento de Lebacs, escribió Claudio Chiaruttini para su editorial dominical por FM Eco Medios.

Por CLAUDIO M. CHIARUTTINI Periodista. Licenciado en Ciencias Políticas. Profesor universitario y consultor. Conduce el programa 'Sin Saco y Sin Corbata' por EcoMedios AM 1220. Domingo 20 de mayo de 2018 9:53 hs