Tras la preselección de 35, Sampaoli prepara la tijera para los 23 definitivos

Falta cada vez menos para que se ponga en marcha la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y la Selección Argentina ya encaró la preparación con vistas a la cita mundialista aunque afrontará dos partidos amistosos frente a Haití e Israel.

Javier Mascherano, Sergio Agüero, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio trabajaron por quinta vez en la semana, mientras que Gabriel Mercado continuó con los trabajos de kinesiología.

En la mañana de este domingo (20/05) los citados realizaron la tradicional entrada en calor con el preparador físico Jorge Desio y, posteriormente, hicieron trabajos de presión en espacio reducido con la presencia de un grupo de juveniles, bajo la atenta mirada del entrenador Jorge Sampaoli. Luego, volvieron a hacer ejercicios es espacios reducidos, con la premisa de presionar, recuperar rápido el balón, y convertir.

Sin embargo, la lista que presentó la semana pasada el entrenador Sampaoli de los 35 preseleccionados podría sufrir recortes importantes en la lista definitiva de 23 jugadores. A partir de emitir la lista de la preselección, el entrenador de la Selección se enfocó en el seguimiento de los jugadores que sufrieron lesiones en los últimos días, como Lucas Biglia y Gabriel Mercado, que alteraron sus planes. El mediocampista del Milán parece alumbrar mejores expectativas de recuperación que el ex defensor de River.

Desde hace tiempo ya Sampaoli ha declarado que tiene el 80% de la lista definida y que el 20 restante tendría que ver con lesiones y/o imponderables de última hora. En este último ítem podría intervenir la incursión de Franco Armani, un caso de los que no se conocen muchos otros en la historia ya que no tiene siquiera una sola convocatoria en toda su carrera a la Selección por lo que, de confirmarse su presencia en la lista definitiva, el arquero que venía de un paso arrollador en Colombia y terminó por consagrarse en River, debutaría directamente en un Mundial.

En el contexto de los jugadores lesionados, en tanto, aparecen la duda: es que si Mercado no se recupera en buena forma, en su lugar ingresaría Cristian Ansaldi, defensor del Torino de Italia, a quien Sampaoli ya contactó para advertirle que debe estar atento.

De confirmarse la lista que sigue a continuación, los 12 que quedarían afuera serían: Nahuel Guzmán, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Cristian Ansaldi (si Mercado no se recupera), Leandro Paredes, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Pablo Pérez, Rodrigo Battaglia, Diego Perotti, Lautaro Martínez y Mauro Icardi.

El seleccionado albiceleste llegará a Rusia envuelto en dudas debido a la pobreza futbolística que viene arrastrando desde la disputa de las Eliminatorias en el que encadenó empates contra Venezuela y Perú, hasta la agónica clasificación tras ganarle en la última fecha a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el conjunto argentino siguió mostrando serios problemas de juego, más precisamente, en el sector defensivo, algo que todavía no ha subsanado.

Por otra parte, el cuadro celeste y blanco había dejado una buena imagen en la victoria que logró sobre Rusia 1-0 en Moscú en noviembre pasado con un gol anotado por el retornado Sergio ‘Kun’ Agüero a cinco minutos del final del partido, el primero de la gira programada por la tierra del país que albergará la próxima Copa del Mundo.

Agüero, el goleador histórico del Manchester City inglés, anotó a los 40 minutos del segundo tiempo y con un certero golpe de cabeza luego de un rebote dado por el arquero Igor Akinfeev el gol que le permitió a la Argentina imponerse ante 80.000 espectadores que se acercaron a la reapertura del estadio moscovita Luzhniki.

No obstante, Argentina, sin su capitán y máxima figura Lionel Messi, cayó con su par de Nigeria por 4-2 en el último amistoso de 2017 disputado en Krasnodar, Rusia.

El equipo nacional ganaba 2-0 por los goles de Ever Banega (27m.) y Sergio Agüero (36m.) en un primer tiempo positivo, pero en la segunda parte dejó una preocupante imagen y permitió que Nigeria revierta el resultado con los tantos de Kelechi Iheanacho (44m. PT) Alex Iwobi, en dos oportunidades (6m. y 9m. ST), y Brian Idowu (8m.).

A tan solo tres meses de la Copa del Mundo, sin Messi, Argentina venció a Italia 2-0 en el estadio del Manchester City, en el Reino Unido. El equipo de Jorge Sampaoli se impuso por los goles de Ever Banega y Manuel Lanzini, ambos en el 2do. tiempo, en el 1er. amistoso previo al Mundial, que se jugó contra Italia, equipo que quedó afuera de Rusia 2018. La actuación de Lanzini obliga a una pregunta: ¿se queda Paulo Dybala afuera del Mundial?. Sampaoli justificó la no convocatoria de Dybala por considerar que no estaba adaptado a lo idea de juego que él pretende para formar dupla con Lionel Messi.

En tanto, en un partido de final humillante la selección de Sampaoli dejó un sabor amargo a los argentinos, con falencias propias de un equipo de fútbol que no sabe jugar sin Messi. España humilló a Argentina en Madrid. La albiceleste fue vapuleada por 6-1, por los goles de Isco (3), Diego Costa, Thiago y Iago Aspas, mientras que el gol de consuelo fue de Nicolás Otamendi. El fútbol siempre ha sido tema de interés para el Presidente Mauricio Macri, quien en varias ocasiones se ha referido al Mundial, incluso en tiempos de campaña. El mandatario nacional seguramente esperaba (como muchos argentinos) un resultado más favorable, no sólo por la pasión que tiene por el fútbol, sino para darle un “respiro” a la imagen pública deteriorada presidencial.

Con el resultado, a semanas del Mundial de Rusia 2018, se complica inclusive retener el Subcampeonato del Mundo que todavía conserva la Argentina, aunque, tomando las palabras presidenciales (porque hay que aferrarse a algo), “Dios y Messi dirán si podemos ganarlo”.

El seleccionado argentino enfrentará a Haití el próximo 29 de mayo en La Bombonera, en lo que marcará el último partido en territorio nacional antes de la Copa del Mundo.

Inmediatamente, viajarán a Barcelona, donde encararán la parte final de la preparación para la Copa del Mundo. Las prácticas se realizarán en el predio del conjunto blaugrana.

La fase final del Mundial de Fútbol se celebrará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de junio de 2018. Once ciudades albergarán encuentros del torneo: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Sochi y Rostov del Don. Un total de 64 partidos serán disputados para decidir al ganador de la competición.

La nómina oficial se conocerá el lunes (21/05) a las 13 en una conferencia que brindará el propio entrenado Jorge Sampaoli en el predio de Ezeiza.

Los 23 futbolistas argentinos que irían al Mundial de Rusia 2018

Arqueros

Romero, Sergio

Caballero, Wilfredo

Armani, Franco

Defensores

Mercado, Gabriel

Otamendi, Nicolás

Mascherano, Javier

Fazio, Federico

Rojo, Marcos

Tagliafico, Nicolás

Acuña, Marcos

Salvio, Eduardo

Mediocampistas

Biglia, Lucas

Pizarro, Guido

Banega, Ever

Lo Celso, Giovani

Lanzini, Manuel

Centurión, Ricardo

Di María, Ángel

Pavón, Cristian

Delanteros

Messi, Lionel

Agüero, Sergio

Dybala, Paulo

Higuaín, Gonzalo