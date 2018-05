Ganó la abstención: Con centros electorales vacíos fue el comicio en Venezuela

Los colegios electorales de Venezuela abrieron sus puertas este domingo 20/05 a las seis de la madrugada (hora local) para celebrar unas elecciones presidenciales en las que el actual mandatario, Nicolás Maduro, se postula como favorito absoluto entre críticas de fraude de la oposición y la negativa de la comunidad internacional a reconocer sus resultados. Hay 20 millones de personas convocadas a votar, pero los reportes de los medios venezolanos y de la ciudadanía indican que la abstención en esta contienda fue mayoritaria. A este elección presidencial se le suma el éxodo masivo de Venezolanos, la mayoría no ejerció su voto acatando el llamado de la oposición se país, mientras que otros, decepcionados del sistema electoral (CNE) prefirieron no ejercer su derecho para no "legitimar el fraude".

Este domingo el presidente Nicolás Maduro saludó a un público inexistente al llegar al liceo Miguel Antonio Caro, en Catia. Fue el primero en votar en ese lugar, específicamente a las 6 de la mañana:

Estamos fortaleciendo el futuro de Venezuela con cada voto. Llamo a toda Venezuela a ir a votar por el candidato que quieran. Un voto por terminar con la guerra económica. #VotaPorVenezuela pic.twitter.com/ZoV4MV4TvO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de mayo de 2018

Maduro adelantó que de resultar vencedor emprenderá un “gobierno de unidad nacional”, insistirá en el diálogo, y realizará cambios en la economía para imponer un nuevo sistema de precios y de distribución y comercialización, pero no ofreció detalles.

LA SOLEDAD DEL TIRANO.

El invisible pueblo que Maduro saludaba, en una balurda escena de teatro, otra simulación más.#20MCronicaDeUnFraudeAnunciado pic.twitter.com/RUCxrj96eh — Nixon Moreno (@NMorenolibertad) 20 de mayo de 2018

¿#VenezuelaDesobedece? En otras palabras, ¿fue la abstención el tema de las elecciones del #20m en Venezuela? Desde el Liceo Andrés Bello, @Nicole_Kolster reporta que las puertas siguen abiertas a pesar que el horario según la normativa ha concluido. https://t.co/tvU2gM5zTG pic.twitter.com/78wmS8XfOR — Voz de América (@VOANoticias) 20 de mayo de 2018

En medio de la jornada surgieron algunas denuncias sobre la instalación de puntos oficialistas para control de votantes cerca de algunos centros electorales en la capital, hechos que fueron considerados como irregulares por parte de opositores.

Por ejemplo, el candidato a las presidenciales de Venezuela, Javier Bertucci, elevó a más de 1.400 las denuncias por irregularidades electorales, la mayoría de ellas relacionadas con la cercanía de los puntos rojos.

"Estamos siendo responsables con nuestros testigos, dando todas las denuncias a nivel nacional, más de 1.400. Y siguen llegando. Tal vez podamos llegar a 2.000 denuncias en las próximas horas", reveló Bertucci en rueda de prensa.

Aseguró que las irregularidades están documentadas y han sido asumidas, selladas y firmadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Tengo cientos de videos que los pongo a disposición de los periodistas", sostuvo.

Según el frente opositor, es minúscula la participación del pueblo venezolano en los comicios donde Maduro busca su reelección, en medio de denuncias de fraude y un tremendo estallido social. "Las cifras del 12% de participación demuestran que no hay nadie en los centros, que no hay ningún tipo de participación", informó a los medios el diputado Jose Manuel Olivares.

Henri Falcón, único candidato opositor conocido por la sociedad venezolana en presentarse a los comicios presidenciales de este 20 de mayo en Venezuela, y su equipo de campaña manifestaron haber recibido 900 denuncias de irregularidades en la jornada electoral hasta apenas el mediodía (hora local). Con un tono airado, en el cual habló del "descaro" y el "ventajismo", evidenciado por el chavismo en la justa, Falcón hizo esta declaración al ejercer su derecho a votar en la ciudad de Barquisimeto. En el momento de su pronunciamiento, la mayoría de las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela registraban muy poco tránsito y los centros electorales estaban casi vacíos.

Los partidos opositores más importantes, englobados dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidieron hace meses no participar en los comicios al considerar que las condiciones no son las adecuadas, por lo que califican de fraude la jornada de hoy, una posición y argumentos apoyados por, entre otros, EE.UU. y el Parlamento Europeo.

Cientos de venezolanos protestaron en diferentes partes del mundo contra las elecciones: Cientos de venezolanos residentes en el exterior, entre ellos los exalcaldes Antonio Ledezma y David Smolansky, protestaron hoy 20/05 en distintas ciudades del mundo contra las elecciones. En Argentina por ejemplo, cientos de venezolanos se congregaron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En tanto, grupos antagónicos, unos a favor y otros en contra del Gobierno de Maduro, cruzaron cánticos y acusaciones frente a la embajada de Venezuela en Buenos Aires, pero sin que la situación pasara a mayores. Otros países en los que se registaron manifestaciones fueron: España, Estados Unidos, Chile, Perú, México y Colombia.