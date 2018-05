Tarifas: Ultimátum/propuesta de Pichetto, pero el IVA no se toca

Este martes (22/5) a las 18 vence el plazo que el jede del bloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, le dio al Gobierno nacional para que remita al Congreso una propuesta que modere el aumento en las tarifas de los servicios públicos, a pesar de que Macri ya había ratificado su decisión de no retroceder en esos incrementos en la conferencia de prensa que brindó en la quinta presidencial de Olivos para dar por cerrada la corrida cambiaria. Pero, en el medio, surgió la versión de que Pichetto trabajaba en una alternativa para hacer progresiva la reducción del IVA en las boletas y que ésta iba a ser enviada al Gobierno como una salida a la cerrazón oficialista y a la propuesta con media sanción de Diputados que retrotrae las subas. Sin embargo, desde Cambiemos ya rechazaron tocar el IVA y todo parece encaminarse al veto presidencial.

Es evidente que Pichetto intenta surfear entre una oposición dura al Gobierno y un peronismo moderado. Él tiene también que lidiar con los 24 senadores que comanda y que tienen realidades electorales e intereses diferentes. Y donde algunos, además, no responden a sus gobernadores.

El ultimátum que dio la semana pasada le dio por un lado más tiempo al gobierno en el desenlace en el tema tarifas para la búsqueda de una alternativa pero además lo mostró imperativo. El rionegrino no quiere quedar ‘pegado’ al cristinismo pero tampoco ser funcional al oficialismo, especialmente en momentos en que la Administración Macri decidió volver a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional y no comparte con el Congreso los números del endeudamiento del país.

En el Gobierno preparan para este lunes una reunión entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y los senadores de Cambiemos. Allí, se instruirá a los legisladores sobre las características de los incrementos y se les dará letra para el debate. El martes, esperan llevar a empresarios al plenario de comisiones y forzar la invitación a gobernadores para que se pronuncien sobre el proyecto con media sanción de Diputados.

Así lo adelantó la semana pasada Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos: “Qué piensan los gobernadores de esto, quiero que se los cite, porque acá hay una intromisión a las jurisdicciones provinciales, quiero saber qué piensan los gobernadores”.

A la salida del plenario de comisiones de la semana pasada, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich, calificó el proyecto opositor como “innegociable”.

Por su parte, Macri no dio ninguna señal de presentar al Senado alguna “propuesta superadora”, como la denominó Pichetto. “Estamos más abiertos que nunca para encontrar soluciones”, dijo el primer mandatario pero apuntó contra el proyecto opositor al señalar que “no se puede avanzar en una propuesta que destruye el Presupuesto que se aprobó”.

Trascendió que este lunes (21/5), que Pichetto acercaría al Gobierno una propuesta que contempla la reducción del IVA de manera progresiva en las facturas como un camino intermedio para salir del conflicto. Ya se que se trate de una modificación al proyecto con media sanción o un nuevo proyecto, el debate se volvería a retrasar en el Congreso.

Sin embargo, desde Cambiemos ya rechazaron tocar el IVA. El Senador Federico Pinedo dijo al diario Clarín que "cuando la Argentina pierde crédito no hay que aumentar el déficit. No nos parece que se pueda decir que la baja de tarifas debe pagarse con más inflación a cargo de quienes menos tienen, sobre todo cuando 44% de los subsidios se los quedan los que más tienen". Y concluyó: "No es a favor de la Argentina decir que vamos a gastar más y a recaudar menos".

Por último, el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni acotó: "El presupuesto fue hecho contemplando los subsidios a la energía y los cálculos de recursos previstos. No hay de dónde sacar recursos para una eventual rebaja del IVA. Además los gobernadores deberían opinar de este tema porque el IVA es coparticipable".