La UCR va por un acuerdo institucional: "Con la foto no alcanza"

En un nuevo round contra Marcos Peña y la mesa chica del PRO, el vicepresidente de la UCR Federico Storani volvió a cargar las tintas: "Hubo una subestimación de la política por parte de Marcos Peña".

En este sentido, diferenció: "No es turbulencia: es una crisis peligrosa".

En diálogo para el aire del A24, el pasado domingo (21/05), Storani agregó: "Esta vez no alcanza con la foto. Necesitamos una mesa de diálogo como la de Duhalde pero intitucionalizada y permanente, en la que estén presente la Iglesia, el sindicalismo" para llevar adelante un plan integral de políticas públicas.

Alfonsín disparó contra Sanz: "Que no vaya a la mesa del Gobierno a avalar lo que criticábamos"

En tanto, para el diario bonaerense Democracia, se mostró muy preocupado por la reducción de las obras públicas que impactará de lleno en la campaña electoral 2019, tras las negociaciones con el FMI: "El Gobierno tiene una nueva oportunidad con este blindaje, pero su mayor logro hasta este momento era exhibir que una parte del financiamiento externo iba a la obra pública, que es muy bienvenida, todos la vemos a la obra pública, que era el motor de la economía. Me preocupa que se haya anunciado para reducir el déficit fiscal que también se reduzca un 30 por ciento de la obra pública, porque todavía, francamente, no veo en marcha la economía real, es decir, la economía de las pequeñas y medianas empresas, que tienen una situación compleja para obtener márgenes de rentabilidad adecuados, no solo por las tarifas, también el régimen impositivo, el costo laboral, son situaciones extraordinariamente fuertes. Por lo tanto, aunque haya una ley marco correcta, es pura teoría si no se pone en marcha la economía real".

Consultado sobre si las diferencias entre el PRO y la UCR podrían llevar a que se rompa la alianza, ultimó: "Yo no lo diría en este momento, en este momento sería una situación irresponsable, porque la situación de precariedad del país no da para eso, además porque todavía no se ha generado una malla de contención y una alternativa, ni siquiera de la oposición, por lo tanto sería una especie de salto al vacío. Hay que tratar de dar una vuelta de tuerca dentro de Cambiemos. Y si no hay voluntad política de hacerlo, habrá que ir buscando otras alternativas".