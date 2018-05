Anticipo: En 2 súper-martes más calza la pócima del Fondo

Los primos Caputo (el ministro Toto y el amigo presidencial Nicky) junto a Sturze se vistieron con el atuendo de la brigada antiexplosivos para intentar desactivar el próximo súper-martes del 19 de junio, en el que aterrizan vencimientos del 100% de las Lebacs renovadas en la anterior fecha crucial del 15 de mayo a una tasa de arriba del 40% anual. Si se desarma la bomba sin estallidos, el peligro se pateará otros 30 días, y en el mientras tanto, el ministro de Hacienda avenido a coordinador en reemplazo del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, deberá convencer a la tropa propia de lo que no logró su antecesor: que el equivalente de esa bola de nieve sea eliminado de los gastos del Estado para que el FMI pueda desembolsar el crédito stand by en trámite. Con los subsidios económicos no queda demasiada tela para cortar después de tanto tarifazo, por lo que los números grandes para meter bisturí están en la plantilla salarial pública y en ANSES. Los 21 ministros, 87 secretarios de Estado, 207 subsecretarios, 687 directores nacionales y generales, más los acomodados, asesores, familiares, amigos, etc, incluidos los recientemente nombrados que estuvieron ocupando páginas y páginas del Boletín Oficial, no se la harán fácil a Nicolás Dujovne cuando toque aplicar los ahorros en lo que gastan, por lo que de nuevo el régimen jubilatorio, que no requiere dar la cara todo el tiempo ni cumplir con favores personales o políticos como en los otros casos, es el candidato a volver al altar de los sacrificios.

