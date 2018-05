Trump contraataca: Pide investigar si el FBI "infiltró" su campaña

El Presidente estadounidense, Donald Trump, exigió al departamento de Justicia investigar si el FBI se "infiltró" en su campaña presidencial en 2016 "por motivos políticos", bajo directivas de la administración de Barack Obama.

"Exijo, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia examine si el FBI/DOJ (siglas del Departamento de Justicia) se infiltró o vigiló la campaña de Trump por Motivos Políticos, ¡y si alguna de esas peticiones o solicitudes las hizo gente de la Administración de (el expresidente Barack) Obama!", tuiteó Trump el domingo 20/5.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!