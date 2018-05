Guiño de un gobernador opositor al acuerdo con el FMI

Tras reunirse con el Presidente, el mandatario de Río Negro dijo que "no es un pecado capital pedirle dinero" al Fondo. No obstante, pidió que el Gobierno "no acepte condiciones que perjudiquen a las economías regionales".

Por Urgente 24 Lunes 21 de mayo de 2018 15:23 hs Compartí esta nota Imprimir