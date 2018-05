“La Selección es un equipo que tiene que ganar un mundial: no sirve para otra cosa”

Esta semana ya se pone en marcha el clima mundialista cuando restan 24 días para el inicio del Mundial Rusia 2018. Todos los participantes a la máxima cita mundialista del planeta emitieron este lunes (21/05) sus respectivas listas de jugadores convocados con varias sorpresas. Por otro lado, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, hizo lo mismo durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de AFA en Ezeiza en el que sorprendió con las convocatorias de Cristián Ansaldi y Maximiliano Meza aunque dejó afuera a Ricardo Centurión, como se previa, a Lautaro Martínez.

Con la selección trabajando en Ezeiza, Norberto ‘el Ruso’ Verea, ex futbolista y comentarista deportivo, es una de los voces más que autorizadas para dar un panorama más amplio de lo que será Rusia 2018. ‘El Ruso’ mantuvo este mismo lunes una extensa charla con el colega Raúl ‘Bigote’ Acosta en su programa radial ‘La Vereda de Enfrente’.

En la charla, ‘el Ruso’ Verea declaró que el técnico albiceles “empezó a mostrar su autenticidad. Sampaoli tomó una selección urgida. Llegó al lugar en el que le hubiera encantado llegar, con el tiempo necesario para poder procesar y manejar otra cosa del fútbol argentino. Se encontró con una eliminatoria que estaba casi afuera o luchando el repechaje. Tuvo que progresar sobre el camino: esto no lo defiende, lo expone”.

Por lo tanto, Norberto Verea comentó que “mientras tanto (Jorge Sampaoli), probó y probó, citó, probó, jugó y omitió con todas las vicisitudes del caso, ósea se comió empates inmerecidos como el de Perú, y se comió otros empates como el de Uruguay, que era para que perdiesen los dos” y añadió que “después, Messi le sacó de la galera el asunto, pasamos y ahí Sampaoli empezó a probar con muy poco tiempo”. Y enfatizó que “cuando digo muy poco tiempo, no son los ocho, nueve o diez meses que estuvo para hacer los amistosos. Muy poco tiempo fue porque cuando uno recibe a los jugadores, los recupera, casi no los podés frenar, los imaginás, más de los que los podés hacer, que es ensayar y después uno los pone en la cancha. Te pasa lo de España (Argentina fue goleada 6-1), que hace veinte años que empezó a ganar ese partido y cuarenta que lo empezamos a perder. Te marcan seis goles y te entran todas las dudas”.

Por consiguiente, Verea aseguró que “ahora no hay dudas, Sampaoli eligió volantes ofensivos. Está pensando mucho más en ir que en venir. En los defensores tiene dos por puesto, algunos con alternativas variables. Por ejemplo: Dice que Cristián Ansaldi puede marcar las dos puntas. Marcos Rojo es el central para él, pero también puede jugar de marcador de punta, ante una urgencia, lo ha hecho, inclusive en los mundiales, fue finalista y así puede ir agregando. Si uno mira los volantes, que es uno de los grandes dramas del periodismo argentino, dónde dicen ‘no hay volantes de contención, ay! quién va a marcar en los mundiales, en los mundiales se marca’, y ahí la personas piensa más en otra cosa. ¿Qué quiero decir que no marque?, no, la gente piensa en cómo mantener la pelota, en cómo manejarla, ahí es donde aparecen los Lo Celso (Giovanni), los Lanzini (Manuel), donde sigue apareciendo Ever Banega, más allá de sus momentos; donde imagino también que Lucas Biglia será un buen primer pase”.

Sin embargo, el periodista y ex futbolista remarcó que “si Ricardo Centurión puede ir sí o no, es una de las dudas que yo tenía. A mí me parece que por más que estuviera embromado, con eso de que lo agarraste embromado, el día que lo necesitas, se lesionó un partido” y agregó que “y si lo agarraste embromado, se te hizo echar, tenés un lío con la convocatoria. Lo de Lautaro Martínez me parece que, o vas con cuatro número nueve o elegís delanteros para componer algo que te dé variables”.

Y afirmó que “Argentina está en un segundo escalón y estaría cuarto si no tuviera a Lionel Messi. El arquero de Argentina puede ser Franco Armani. Pero está instalado desde nuestro fútbol. Es la primera vez que tenemos un arquero con menos de tres meses en nuestro fútbol. Armani se instaló pensando en ser titular. En nuestro fútbol, los que iban a ir eran los Agustín Orión, o podría ser Mariano Andujar, porque habían estado con los entrenadores que iban a ir al Mundial; pero después el momento de Sergio Romero es el que hace pensar que Armani puede ser el titular”.

Posteriormente, Norberto Verea amplió que “el momento de Wilfredo Caballero es diferente al de Sergio Romero pero los dos son suplentes ósea no son titulares. El otro día se jugó el partido final de la FA Cup de Inglaterra entre Chelsea y el Manchester United y los dos arqueros titulares eran Thibaut Courtois y David de Gea. No eran ni Romero ni Caballero y eso hay que tenerlo en cuenta”.

En tanto, el ex futbolista aseveró que “Argentina está en un segundo nivel y en ese segundo nivel, si se le ‘acomodan los patos’, si hay cuatro que suben su nivel, a superlativo, y Messi está fino, fino, fino, Argentina, otra vez, puede pelear tranquilamente la final de la Copa del Mundo. Pero está en un segundo nivel, por debajo de Brasil, Alemania, España y de alguna más, que siempre aparecerá de sorpresa” y añadió que “no lo sé Francia, su temperamento y su bendita historia, con lo frío, aunque la realidad es que tiene un equipo que, pensaría en que es temeroso, que lo podrías llegar a tener en algún cruce”.

Asimismo, Norberto Verea relató que “si a Uruguay se le agrega a Rodrigo Bentacur, Nahitan Nández y un par de jugadores más, que Oscar Tabárez los tiene hace mucho, no viven en el drama de atacar, les encanta lo heroico. Diego Godín, el marcador central, que juega en el Atlético de Madrid, desde hace mucho tiempo y arquero Fernando Muslera, otros dos centrales uruguayos hace mucho tiempo que se conocen con Godin. Tabárez tiene la columna vertebral del equipo; y los delanteros de Uruguay anda a conseguirlos a otro lado” y advirtió: “Pobre del que se cruce con Uruguay”.

No obstante, el ‘Ruso’ Verea lamentó que “hace muchísimo tiempo que dejamos de pensar que la Selección nos represente” y sostuvo que “la Selección es un equipo que tiene que ganar un mundial: no sirve para otra cosa. Ese es el gran drama argentino desde hace mucho tiempo”.

En el cierre de la entrevista, Norberto Verea declaró que “hace 20 años, en el Mundial Francia ’98, salías a la cancha y sonaba la música española, no sabías si eran once tipos u once toros: era la furia” y subrayó que “hoy España ya sabes a lo que juega. Hace veinte años que uno sabe dónde está y le costará el recambio porque no te sale todos los días un Andrés Iniesta, un Xavi Hernández pero uno se pregunta si tiene marcadores de punta, sí los tiene, centrales?, mamita! de los dos mejores del mundo. Consiguieron un arquero que hace mucho no tenían y hasta es superior a Andoni Zubizarreta. Tienen volantes centrales?, la pucha!, delanteros temibles?, terribles!. Están por arriba nuestro. Si uno me pregunta a ese nivel, digo que el fútbol argentino no busca representatividad, busca éxito, ese es el mensaje ganador y así nos va”.