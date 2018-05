Migliore contra los periodistas por Armani: “El periodismo lo metió en el Mundial”

Ya no quedan dudas y se terminaron todas las especulaciones luego de que Jorge Sampaoli diera a conocer este lunes (21/05) la lista de 23 convocados para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Hay que recordar que Sampaoli sorprendió con las convocatorias de Maximiliano Meza y de Cristián Ansaldi pero una de las ausencias más notorias fue la de Ricardo Centurión quién era uno de los férreos candidatos a formar parte de los 23.

Este mismo lunes, el ex arquero de Boca y de San Lorenzo de Almagro, Pablo Migliore, disparó polémicas declaraciones en un reportaje que concedió al programa No todo Pasa que se emite en el canal de cable TyC Sports. Con tono bastante furioso, Migliore lanzó que “Armani no hizo méritos para ir al Mundial. Sampaoli lo lleva porque lo metió el periodismo” y se preguntó “¿Qué méritos hizo para estar en la Selección? Tiene buen nivel, pero entonces por qué no fue en su momento Marcelo Barovero, dejate de joder. A Armani lo lleva porque lo volvieron locos los periodistas”.

Cuando fue consultado acerca de una, supuesta “operación de prensa” para incluir a Armani a la Selección, Migliore deslizó que “no lo sé, pero Sampaoli debe haber pensado: 'lo llevo porque me van a volver loco. Si no lo llevo a este pibe, me van a enfermar la cabeza'. A Nahuel Guzmán no lo pidió nadie y era el más fácil de sacar”.

Pablo Migliore explicó que entre “colegas” se sabe y afirmó que el arquero de River contó con la ayuda de la prensa y no tanto por sus dotes demostrados en los campos de juego en que “Marcos Díaz tiene razón (también había criticado a Armani) y entre colegas se sabe. Soy arquero y veo que (Armani) atajó una boludita acá abajo y me da vergüenza. Tiene grandes atajadas, pero no todas. Con Racing se queda parado, le pega en la mano y después dijeron que hizo la de Gatti. Parate en un arco y vas a ver. ¿Envidia? Estás loco vos. Entre colegas se sabe y los arqueros sabemos de esto”.

Sin embargo, Migliore expresó que “Centurión tenía el ancho de espadas y el de bastos”, que su convocatoria era segura, pero que “no sabe bien por qué” a último momento lo dieron de baja. En tanto, reconoció que no lo sorprendió la ausencia de Mauro Icardi porque “hace un mes se sabía que Icardi no iba a ir. Fue por la actitud que tuvo él de no ir a una gira con la Selección”.

Por último, Pablo Migliore aseguró que el arquero del debut en el Mundial será Sergio Romero porque cuando (Sampaoli) empieza a dar la lista “lo nombra primero”.