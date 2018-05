Italia en la cornisa: Ignoto profesor 1er. ministro del antisistema

Después de 78 días de negociaciones, retrocesos y pactos de última hora, el profesor Giuseppe Conte es el elegido para ocupar el puesto de 1er. ministro de Italia.

La Liga y el Movimiento 5 Estrellas se lo comunicaron el lunes 21/05 por la tarde al presidente de la República, Sergio Mattarella, que ahora deberá confirmarle.

Conte será el 1er. ministro N°65 en 72 años. El promedio de sobrevida en Italia es una franja de 1 año y 2 meses.

La primera tarea del premier será lidiar con los líderes de los 2 partidos de la coalición y buscarles cargo. Luigi Di Maio, del M5S, apunta a ministro de Interior; y Matteo Salvini, de la Liga, podría encabezar un ministerio que englobe a Trabajo y desarrollo económico.

Conte —divorciado y padre de 1 hijo de 10 años— deberá lidiar con ambos líderes políticos que, difícilmente, aceptarán un 2do. plano en el autoproclamado “gobierno del cambio”.

Docente universitario, 54 años, exvotante de izquierda y con un absoluto perfil técnico, él tendrá la misión de ejecutar los 38 puntos del acuerdo de Gobierno alcanzado por las 2 fuerzas antiestablishment.

Los mercados le recibieron anunciando tormenta.

11 semanas después de unas elecciones sin ganador claro, los 2 partidos han elegido a Giuseppe Conte para aplicar un programa que exige miles de millones de euros en recortes de impuestos, gasto adicional en bienestar para los pobres y echar atrás la reforma de las pensiones.

Conte es profesor de Derecho en la Universidad de Florencia, poco conocido, ausente de las listas del M5S. El docente publicó una foto de John F. Kennedy en su perfil de WhatsApp durante el fin de semana con la frase: "Todo logro comienza con la decisión de intentarlo".

El mercado se preocupó mucho que el Gobierno de Conte siga adelante con el gasto compulsivo que aumentará la deuda pública, que ya es enorme y supera más del 130% del PIB, y sitúe a Italia en rumbo de colisión con las normas fiscales de la Unión Europea.

Pero los italianos parecen estar a favor de que se forme gobierno. Un 60% de italianos está a favor de una coalición de gobierno entre M5S y la Liga, según una encuesta publicada por el instituto Demos & Pi el domingo 20/05. Más del 80% de los votantes del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga lo respaldan, decía la encuesta.

En manos de Mattarella

La primera vez que la mayoría de italianos supo quién era Conte —el futuro primer ministro y no el entrenador de fútbol—, fue el 01/03, cuando el líder del M5S, Di Maio, montó una puesta en escena electoral para presentar el supuesto equipo de ministros que gobernaría Italia si ganaban las elecciones.

Conte, que no es afiliado al partido, ha ascendido meteóricamente desde entonces, cuando le asignaron la impronunciable cartera de Administración Pública, Meritocracia y Desburocratización. Algo incómodo, aquel día él inició su discurso reconociendo que como jurista sabía que aquel montaje no conducía a nada serio y que sería el presidente de la República, Sergio Mattarella, tal y como señala la Constitución, quien tomase la decisión oportuna en su momento.

Sin embargo, el lunes 21/05 por la tarde, quizá el último que pasaba tranquilo como profesor, comprobó cómo fue impuesto su nombre con el rodillo de la mayoría parlamentaria a Mattarella, sin más opción para el Presidente que la de asentir, como si fuera un notario. “No se ha hablado de ningún otro nombre”, señalaron en su entorno.

El presidente Sergio Mattarella tiene la última palabra sobre la elección del primer ministro. Si da su aprobación tras la reunión, los partidos podrán conformar rápidamente un gobierno conjunto. Conte elaborará una lista de ministros, que se presentará al Presidente para su aprobación antes de jurar la Constitución. El nuevo gobierno podría presentarse ante el Congreso para obtener el voto de confianza, en la cámara baja y en el Senado, para el final de semana.

Primeros pasos del Gobierno

Nacido en Volturara, en la sureña región de Apulia, Conte vive en Roma, donde posee un bufete de abogados que combina con la docencia.

El nuevo 1er. ministro pulió su carrera académica en prestigiosos centros como Yale, La Sorbona, Cambridge y la NYU. Su hoja de servicios universitarios impresiona.

Cuando se presentó para un puesto en el Consejo de Presidencia de la Justicia Administrativa mandó un currículum de 18 páginas. Y no exageró ni una coma.

Él tiene un perfil intelectual sólido, buen conocimiento de idiomas, rigor académico, elegancia y sobriedad expositiva. Pero Conte es un desconocido para los políticos italianos.

Él es un tecnócrata, de perfil mucho más marcado que el propio ex primer ministro Mario Monti, a quien M5S y La Liga siempre han denostado por ese motivo.

Conte, experto en administración de empresas en crisis, entró en contacto con el M5S a través del diputado florentino e íntimo de Di Maio, Alfonso Bonafede (posible ministro de Justicia).

“En el pasado voté a la izquierda. Hoy pienso que los esquemas ideológicos del siglo XX ya no son adecuados. Es más importante valorar la obra de una fuerza política en base a cómo se posiciona en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales”, dijo Conte.

El futuro 1er. ministro, si consigue el respaldo de Mattarella, tendrá que aplicar el programa de coalición y gestionar pacto populista con una mayoría mínima en el Senado.

Conte era la única posibilidad. El mito del profesor vuelve recurrentemente cada vez que Italia duda con una clase dirigente que empieza a mirar hacia otro lado.

Giovanni Orsina, politólogo y profesor de la universidad LUISS, la misma donde enseñó hasta 2012 Giuseppe Conte, no había oído hablar de él nunca. El problema, cree, es el cuadro de toma de decisiones que se creará ahora entre los 2s partidos y un 1er. ministro encapsulado en medio: “Estamos entrando en un universo desconocido, nuevo. 2 partidos hacen un acuerdo de este tipo y, como ninguno de los 2 puede gobernar, como no hay reservas de clase dirigente, se elige una persona con un gran currículo académico, pero completamente extraña al mundo político. No se entiende qué tipo de primer ministro puede ser alguien así. Visto desde la lógica de la política de siempre, no hay duda de que es una locura. Pero la lógica de siempre ya no sirve”.

Conte sería el 5to. 1er. ministro consecutivo desde 2011 que nadie ha votado. Una situación que el M5S había criticado repetidamente y de la que había hecho una bandera en campaña. La última persona que gobernó Italia pasando por las urnas fue Silvio Berlusconi.