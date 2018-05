Carrió, sobre Lanata: "Es parte de un lobby de laboratorios contra Quintana"

Cerrando el día, la diputada nacional Elisa Carrió (ARI-CC) estuvo en el programa 'Desde el llano' (TN) denunciando no sólo un golpe de mercado para debilitar al presidente Mauricio Macri sino también un debilitamiento de su círculo de poder más íntimo, la Jefatura de Gabinete.

Recordemos que el periodista Jorge Lanata abrió su temporada 2018 de PPT (Canal 13) contra Mario Quintana: "El vicejefe de Gabinete declaró el 3% de las acciones de la firma, pero controla las decisiones del directorio. No lo declaró en la Oficina Anticorrupción. Le mintió a la gente", denunció.

En este sentido, Carrió abrió fuego contra el lobby que estaría encabezando Lanata y la venganza de los empresarios de laboratorios por el desembarco de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires, significando un fuerte dolor de cabeza para los fijadores de precios y los "PAMI-dependientes":

"Todo el objetivo era debilitar al presidente Macri y le iban pegando a quien es su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a (Gustavo) Lopetegui y a (Mario) Quintana.

Hace un mes se produjo un hecho muy importante para la Argentina, que no se dijo (comunicó) bien pero que costó un gobierno, el de Illia, con los laboratorios.

Ustedes saben que la mayor cantidad de medicamentos se venden al PAMI. Entonces, lo que inicia Lopetegui es negociar con los laboratorios para que bajen el precio para todos los del PAMI y, después, para toda la Argentina; para que lleguemos alguna vez a tener precios internacionales porque nos estafan con los medicamentos.

Dentro de estos hay una cámara de laboratorios que ha financiado siempre a través de su gerencia (hablo de la cámara nacional, la que no usa patentes) a los partidos políticos. A esto lo sé desde 2003. Siempre da dinero, sobre todo en la comisión de salud. A mí me ofrecieron 500 mil dólares en el 2003 y siempre lo rechacé pero es obvio que muchos otros nunca rechazaron este dinero.

Esto financió a la política argentina para mantener el status quo, incluso aquel nacionalismo de un presidente del PJ estaba que se había cobrado 25 millones de dólares de los propios laboratorios en su momento, cuando estuvo la cuestión de patentes.

¿Por qué sé que el lobby fue brutal y contra Quintana? Los laboratorios se volvieron locos y lo sé porque fueron amigos a verme, de parte de gente que conoce los laboratorios porque no paraban de llamar.

La llamaron a Mariana Zuvic y nos negamos a hablar. Le dije: 'la estafa se tiene que terminar'.

En su momento, cuando Illia quiso cambiar la ley de los laboratorios, lo voltearon. Pagaron a confirmado. ¡Lo voltearon! Era un gobierno

Esto (contra Quintana) es una represalia contra el grupo de la Jefatura de Gabinete.

Hubo dos intentos de golpe: uno contra la Jefatura de Gabinete y otro contra el presidente.

Pegaban contra el tema de los precios porque son todos 'PAMI-dependientes'. Ellos estaban acostumbrados a pagarle a los jefes del PAMI, a los jefes de los partidos y a arreglar medicamentos. Medicamentos que por tanta corrupción estatal ni siquiera llegaban a la gente, pero esto marca el precio del mercado. Si a esto se le sumaban cadenas muy importantes, como Farmacity, presionando, es cierto que los laboratorios tenían que bajar el precio de los medicamentos, que los tuvieron altísimos durante muchos años.

A ver, muchos son amigos; yo los conozco. Ahora, esto no quiere decir que esto no sea una corporación. Y nosotros somos republicanos no corporativistas, incluido el presidente, incluido Lopetegui.

Él (Quintana) en realidad está por dejar todo porque si hay alguien que nació en Mataderos, fue pobre, construyó, que fue un PyME exitoso y que está dispuesto a todo por el servicio público, ese es Quintana. Yo me juego por esto

Sobre la cuestión judicial (de Farmacity) yo comparto la posición de la Provincia de Buenos Aires pero esto es un tema que va a resolver la Corte (Suprema).

Es mentira que está Quintana. Yo trabajé con Lopetegui, no con Quintana; él estaba absolutamente abierto de esta cuestión.

Y lo de hoy es una venganza. Además, vos porque mantenés la independencia de quienes te pueden auspiciar el programa (pero hay en otros en los que aparece) 'Propicia laboratorio BA', por ejemplo", chicaneó sobre el final.